10:06
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
32°C
32°C 16°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Блог Медиа

От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине

256
Яркие коридоры Петриковской Опорной школы
Яркие коридоры Петриковской Опорной школы / Фото автора

Самая страшная лично для меня вещь, которая мгновенно выводит меня из себя, это когда на каком-то строящемся объекте мне кто-то говорит: "А стены у нас будут в пастельных тонах…".

Бледно-розовый цвет как компромиссное решение концепции "абы чего не вышло" у людей, привыкших ко всему однотипному и боящихся индивидуальности и яркости – это тяжелое наследие совкового менталитета.

Читайте также: Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными

Помню круглые испуганные глаза учителей Петриковской Опорной школы и ее строителей, когда мы сделали первое крыло именно в тех цветах, которые были нами разработаны в ходе проекта.

Петриковская Опорная школа
Петриковская опорная школа в Днепропетровской области

Помню их крики "да вы что, так никто никогда не делал, так нельзя".

Помню и их довольные лица 1 сентября, когда открылась эта школа. И их удовольствие от работы в созданном нами интерьере полгода спустя.

Яркие и современные помещения реконструированной школы в Петровке
Яркие и современные помещения реконструированной школы в Петровке 

Помню такие же удивленные глаза заместителя министра образования, попавшего в Солонянскую опорную школу.

Солонянская опорная школа в Днепровской области
Солонянская опорная школа в Днепропетровской области

Заместитель министра образования Павел Хобзей
Заместитель министра образования Павел Хобзей

Помню блогеров, не сразу поверивших, что их привезли не на выставку, а в обычную, реконструированную нами школу.

В общем, с совком и закостенелостью мы боремся. Боремся вместе с молодыми днепровскими архитекторами.

На всех бетонных заборах мы просто просим детей или художников нарисовать яркими красками все, что они хотят.

А стены в открываемом уже этой осенью детском садике в Обуховке – лучшем детском садике Украины будут вот такие как на фото. Созданные по мотивам известных мультяшных персонажей. И готовые под разукраску детьми.

Строительство детского сада в Обуховке на Днепропетровщине
Строительство детского сада в Обуховке на Днепропетровщине

Смело? Да. До нас так никто не делал? Да. Мы опять первопроходцы? Да.

Уверены, это станет стандартом.

Автор: Юрий Голик. Источник: Site.ua

Читайте также: Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Образование
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сегодня, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сегодня, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
сегодня, 08:06 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сегодня, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук