Комфорт удома

Для немовляти важливо все: температура і вологість повітря, освітлення, облаштування ліжка, предмети гігієни, одяг. Оптимальною є температура 20 – 22°С. Крім того, в кімнаті, де знаходиться малюк, не повинно бути занадто яскравого світла чи гучних звуків. Ліжечко радимо розмістити так, щоб воно не потрапляло під прямі сонячні промені й не було в постійній тіні.

Подушку в ліжечко дитини класти не потрібно — а замість неї використовують підголовник висотою 2 – 3 см або вибирають ліжечко з піднятою частиною для голови. Якщо мама планує дитину сповивати, поруч можна поставити пеленальний столик.

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Одяг та білизну для новонародженого рекомендуємо обирати з натуральних м'яких тканин (х/б, льон), без грубих швів. Перед тим, як одягати малюка або застеляти йому ліжечко, всі речі обов'язково слід добре випрати і прокип'ятити. Протягом першого місяця речі новонародженого треба прасувати гарячою праскою з обох сторін. Одяг не повинен обмежувати свободу рухів малюка, має запобігати переохолодженню чи перегріванню. Якщо в кімнаті підтримується постійна температура 20–22°С, голову немовляти можна не покривати. Прати і зберігати одяг новонародженого варто окремо від інших речей.

Температура тіла

Новонароджені та немовлята ще не мають здатності самостійно регулювати температуру свого тіла. Діти старшого віку та дорослі легко пристосовуються до зимових холодів, але новонароджені піддаються ризику розвитку гіпотермії (низької температури тіла).

Дитині має бути тепло на дотик як на животі/спині, так і на руках і ногах. Для перевірки температури можна використовувати термометр, і вона має бути від 36,5 до 37,5°С у пахвовій западині.

Прогулянки на свіжому повітрі

Перебування на свіжому повітрі допомагає немовляті звикнути до пори року, а також прилаштуватися до циклу день/ніч, і це часто заспокоює метушливість. На прогулянку з новонародженим можна виходити вже з першого дня після виписки з пологового будинку, якщо малюк народився влітку, і з 2 – 3-тижневого віку — якщо восени чи взимку.

У зимовий час перша прогулянка новонародженого має відбуватися при температурі не нижче –5°С, і її тривалість варто обмежити 10 – 15 хвилинами. Пізніше прогулянки можуть тривати півгодини – годину по 2 рази на день.

Після досягнення місячного віку малюку рекомендовано знаходитися на свіжому повітрі не менше 1,5 години на день. У холодну погоду можна гуляти з малюком періодами по 20 – 30 хвилин, але частіше.

Приймаємо ванни та слідкуємо за гігієною

Щоб зігріти дитину після прогулянки на вулиці, радимо теплі ванни. Також рекомендуємо приймати ванну щовечора, щоб допомогти дитині заспокоїтися і підготуватися до сну. Тривалість купання новонародженого дуже коротка — не більше 5 хвилин, та з кожним днем час можна збільшувати.

Приблизний час купання, якого достатньо в перші тижні життя дитини, — 10 – 15 хвилин, та з кожним тижнем час можна подовжувати й довести урешті до 20 – 30 хвилин.

Купати малюка у перші кілька місяців його життя краще в спеціальній дитячій ванні. Вода повинна мати температуру 36 – 38°С. Врахуйте, що температура повітря у ванній кімнаті теж має бути досить висока — 25 – 26°С. Для купання вам знадобляться дитяче мило або гель, м'яка губка з поролону, фланелева або махрова тканина, рушник, присипка або олія для шкіри, які необхідно використовувати після миття. Немає потреби регулярно використовувати для купання немовлят мило, що містить антисептики.

Занурюйте малюка в уже підготовлену воду. При цьому слід підтримувати дитину за спину і шию так, щоб її голова перебувала над поверхнею води. Зручно також використовувати під час купання спеціальну гірку.

Після прийняття ванни дитину треба вимити. Для цього слід акуратно помасажувати її тільце губкою з мильною піною, уникаючи потрапляння мила на статеві органи і обличчя. Голову дитини миють в останню чергу, відхиливши її назад так, щоб мильна піна не потрапляла в очі. На завершення малюка поливають теплою водою з глечика (не з душу).

При перших проявах почервоніння шкіри, сухості, свербежу рекомендуємо звернутися до педіатра, адже це може бути ознаками дерматитів, екземи чи алергії.

Після ванни немовля варто загорнути в м’яку бавовняну тканину і м’якими рухами витерти воду. І відразу рекомендуємо нанести зволожуючий крем. Краще обирати той, що має у складі білий м’який парафін — це допоможе попередити сухість шкіри. Після цього ватною паличкою акуратно промокніть вушні проходи дитини. Не можна, щоб після купання в них залишилася вода, адже це може призвести до запалення. Перед тим, як надіти дитині підгузник, використовуйте присипку або спеціальний дитячий крем — це допоможе уникнути попрілостей.

Також рекомендуємо підмивати дитину після сечовипускання з використанням дитячого мила під проточною водою. Дівчаток слід підмивати у напрямку від статевих шляхів, щоб уникнути потрапляння інфекції.

Догляд за шкірою та чистотою тіла

Шкіра новонароджених надзвичайно ніжна. Зволожувати її слід протягом усього року, а в зимові місяці це особливо важливо, адже холодне повітря, вітер і опалення її сушать. Зволоження варто проводити відразу після купання, для цього достатньо використати крем або мазь. Мазі зазвичай містять принаймні 80% олії і найбільш ефективні для запобігання втраті вологи зі шкіри. Ми радимо наносити засіб для зволоження відразу після купання, коли шкіра малюка ще волога, тоді вона буде відчуватися менш жирною.

Ротик здорового малюка обробки не потребує. Втім, якщо у новонародженого є молочниця, моя колега, педіатр дитячої поліклініки "Веселка" Оксана Головчак рекомендує змочувати слизову оболонку рота 2% розчином питної соди (1 ч. л. на склянку кип'яченої теплої води). Слід повторювати цю процедуру кожні 2 – 3 години перед годуванням дитини.

Для очищення вушок новонародженого ні в якому разі не можна користуватися паличками або іншими твердими предметами. Слухові проходи обережно протирають м'якими ватними джгутиками, а вушні раковини — вологою м'якою серветкою. Щоб за вухами новонародженого не утворювалися попрілості, рекомендуємо після промивання і просушування змастити складки за вухами вазеліновою або рослинною олією.

Загалом важливо уважно стежити за ділянками тіла малюка, на яких найчастіше утворюються попрілості: складки за вухами, шийні, пахвові та пахові області. Шкіру дитини на цих ділянках рекомендуємо також обробляти рослинним або вазеліновою олією. Використовувати олії (кокосова, мигдальна тощо) можна і для масажів перед купанням.

Часто батьки запитують, як обробляти пупок новонародженого. До моменту виписки з пологового будинку пупкова ранка немовляти зазвичай вже суха, тож його можна навіть купати. Якщо ж ранка ще волога, купати малюка не можна. Обробка пупкової ранки, яка не загоїлася, досить проста — слід промивати її 2 – 3% розчином перекису водню, а потім марганцівкою (можна й зеленкою). Важливо, що увесь процес має бути абсолютно стерильний, тобто використовуються спеціальні перев'язувальні матеріали (вата, бинти, серветки, ватні тампони).

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Ми радимо батькам у перші дні життя малюка викликати педіатра додому, адже перший огляд педіатра проводиться практично на наступний день після виписки з пологового будинку. Під час візиту педіатр не тільки оглядає новонародженого, а й допомагає мамі порадами щодо догляду, купання, харчування та навіть прикладання малюка під час грудного вигодовування.

Захист від вірусів та інфекцій

Імунітет у малюка не готовий до зустрічі з вірусами й інфекціями. А з настанням зими новонароджені стають вразливими до таких інфекцій, як застуда, грип тощо, і мають схильність до розвитку шкірних захворювань, таких як атопія та виникнення гіпотермії (зниження температури тіла). У цей час новонароджені потребують особливого догляду та уваги, щоб запобігти інфекціям та сприяти їх розвитку.

Як пояснює мій колега, завідувач відділення дитячої поліклініки "Веселка" Андрій Юрас, вірусні інфекції частіше зустрічаються взимку і можуть бути викликані декількома причинами. Зазвичай ніс і легені виділяють слиз, що затримує віруси та інші мікроби, коли вони потрапляють у дихальні шляхи, а далі очищується війками (виступами клітин, які рухаються в одному конкретному напрямку). Холодне і сухе зимове повітря висушує ці виділення, вони стають густі й не можуть бути легко очищені, тому мікробам стає легше інфікувати дихальні шляхи. Крім того, деякі віруси (наприклад, риновірус — вірус звичайної застуди, та віруси грипу) краще виживають при нижчих температурах, тому швидко поширюються, викликаючи спалахи інфекцій, саме у зимові місяці.

Харчування малюка взимку

Оптимальне харчування малюка важливе для його росту і розвитку. В осінньо-зимовий період прискорюється обмін речовин, дещо підвищуються енергетичні потреби новонароджених, і дитина, відповідно, з'їдає більше, щоб мати енергію для росту і розвитку. До 6 місяців малюк потребує лише грудного молока.

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Як зазначає моя колега, педіатр дитячої поліклініки "Веселка" Оксана Головчак, молоко починає стабільно вироблятися у матері не відразу після пологів, і це абсолютно нормально, якщо спочатку не все виходить. Налагодження грудного вигодовування може зайняти від тижня до двох місяців. І якщо щось не виходить, не варто відразу переходити на суміші — спочатку радимо проконсультуватися з педіатром. Адже грудне вигодовування — найкраще харчування і за поживністю, і тому, що з молоком матері немовля отримує її антитіла, що забезпечують захист від багатьох вірусів та інфекцій.

Під час планового огляду педіатр, серед іншого, проводить зважування дитини й надає мамі рекомендації, як краще прикладати малюка, як часто й довго його слід годувати. На форумах для батьків можна зустріти чимало рекомендацій, що годувати потрібно за годинником — раз на 3 години по 20 хвилин. Це, мовляв, стандарт. Однак це неправда. Єдиного стандарту немає.

До того ж, часто суб'єктивні відчуття жінки щодо недостатності молока можуть бути неправдиві. Наприклад, раніше були рекомендації вимірювати кількість молока — зціджуватись або важити дитину до годування і після.

Зараз ми спостерігаємо не за тим, скільки молока дитина споживає, а за загальним набором нею ваги. Під час кожного планового візиту до педіатра ми відстежуємо норму ваги дитини. І якщо мама постійно прикладає дитину, і та добре набирає вагу, ми вважаємо, що все в порядку, вводити в раціон малюка суміші немає потреби.

Якщо ж годування відбувається за графіком, дитина постійно смокче, але набору ваги немає, швидше за все, або немовля смокче неефективно (просто погано тримає молочну залозу в роті), або молока недостатньо, і малюк не наїдається. Це неможливо визначити за один огляд, тому ми слідкуємо саме за динамікою набору ваги.

Саме тому так важливо постійно відвідувати педіатра та не пропускати планові огляди.

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