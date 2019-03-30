Педофилия в Ватикане: Папа Франциск подписал закон о наказании священнослужителей

С 1 июня 2019 года на территории Ватикана вступит в силу единый закон о наказании за педофилию среди священнослужителей. Папа Франциск уже подписал соответствующий указ.

До того существовали только отдельные положения, которые частично регулировали вопросы притязаний со стороны священников. В феврале же Папа пообещал принять новый закон, а католические церкви, подчиняющиеся Ватикану, призвал разработать процедуры привлечения к ответственности священников, которых подозревают в педафилии, сообщает "Радио Свобода".

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Документ содержит 12 главных пунктов. Согласно им, всех священнослужителей, вина которых была признана судом, будут увольнять. Кроме того, должны быть разработаны определенные процедуры, по которым жертвы смогут подавать жалобы на сексуальное насилие со стороны духовенства.

Власти Ватикана обязуются также более тщательно исследовать прошлое потенциальных работников перед их принятием на работу.

Закон будет распространяться на территории Ватикана и на дипломатические миссии Святого престола.

Что известно про скандалы с сексуальным подтекстом вокруг Ватикана?В 2013 году Папа Франциск усилил в Ватикане ответственность за преступления против детей, в частности, педофилию и распространение детской порнографии. В том числе, если такого рода преступления были совершены не на территории Ватикана. Почти сразу после этого разгорелся громкий скандал – Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений в местных СМИ в педофилии.



В 2015 году Папа Франциск решил создать трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Поляк Юзеф Весоловски – бывший апостольский нунций в Доминиканской республике – стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.



В 2018 году в Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. Все это – далеко не полный перечень скандалов, а лишь самые громкие из них.