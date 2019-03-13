Австралийского кардинала осудили на шесть лет за сексуальные домогательства к детям

Бывшего префекта ватиканского Секретариата по экономике 77-летнего Джорджа Пелла приговорили к шести годам заключения по обвинению в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними мальчиками-участниками церковного хора в 1996 году.

Австралийский телеканал SBS сообщил, что судья Питер Кидд вынес приговор в окружном суде Мельбурна, приняв во внимание возраст Пелла, тяжесть преступления и широкую огласку дела. Его приговорили к шести годам тюрьмы, три года и восемь месяцев из которых он будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.

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Судья Кидд заявил, что сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста Пелла, чтобы увеличить вероятность того, что он проживет "последние годы жизни в обществе".

Ранее австралийский суд присяжных признал 77-летнего кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певческих церковного хора. Преступления были совершены в 1996 году во время пребывания на посту архиепископа Мельбурна.

В феврале временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти заявил, что Пелл не является больше казначеем Ватикана. Его пятилетний мандат закончился 24 февраля.

Кто такой Джордж Пелл?Кардинал Пелл считался одним из самых влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив масштабную реформу всей финансовой системы Святого престола. В июне 2017 года, когда стало известно, что Пелл вызывается в суд Мельбурна, где должен будет ответить на обвинения в преступлениях сексуального характера, папа Франциск предоставил ему бессрочный отпуск для поездки в Австралию.

Что известно о скандалах с сексуальным подтекстом вокруг Ватикана?2013 год. Папа Франциск усилил в Ватикане ответственность за преступления против детей, в частности, педофилию и распространение детской порнографии. В том числе, если такого рода преступления были совершены не на территории Ваитикана. Почти сразу после этого разгорелся громкий скандал – Ватикан отозвал своего посла в Доминиканской республике из-за обвинений местных СМИ в педофилии.



2015 год. Папа Франциск решил создать трибунал для рассмотрения дел епископов, которых обвиняют в сокрытии насилия над детьми со стороны священников. Поляк Юзеф Весоловски – бывший апостольский нунций в Доминиканской республике – стал первым католическим священником высокого ранга, которого судили за сексуальные преступления.



2018 год. В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде. Все это – далеко не полный перечень скандалов, а только самые громкие из них.