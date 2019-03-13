Австралійського кардинала засудили на шість років за сексуальні домагання до дітей

Колишнього префекта ватиканського Секретаріату з економіки 77-річного Джорджа Пелла засудили до шести років ув'язнення за звинуваченням у сексуальній нарузі над двома 13-річними хлопчиками-учасниками церковного хору в 1996 році.

Австралійський телеканал SBS повідомив, що суддя Пітер Кідд виніс вирок в окружному суді Мельбурна, взявши до уваги вік Пелла, тяжкість злочину і широкий розголос справи. Його засудили до шести років ув'язнення, три роки і вісім місяців з яких він буде відбувати без права умовно-дострокового звільнення.

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Суддя Кідд заявив, що скоротив період ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення через вік Пелла, щоб збільшити ймовірність того, що він проживе "останні роки життя у суспільстві".

Раніше австралійський суд присяжних визнав 77-річного кардинала винним в сексуальних домаганнях щодо двох 13-річних співочих церковного хору. Злочини були скоєні у 1996 році під час перебування на посту архієпископа Мельбурна.

У лютому тимчасово виконуючий обов'язки глави служби друку Святого престолу Алессандро Джізотті заявив, що Пелл не є більше скарбником Ватикану. Його п'ятирічний мандат закінчився 24 лютого.

Хто такий Джордж Пелл?Кардинал Пелл вважався одним з найбільш впливових членів Римської курії. На конклаві 2013 року, коли папою Римським був обраний кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який прийняв ім'я Франциск, Пелл розглядався у ролі одного з найбільш вірогідних претендентів на Апостольський престол. У лютому 2014 року понтифік призначив його префектом Секретаріату у справах економіки, доручивши масштабну реформу всієї фінансової системи Святого престолу. У червні 2017 року, коли стало відомо, що Пелл викликається в суд Мельбурна, де повинен буде відповісти на звинувачення в злочинах сексуального характеру, папа Франциск надав йому безстрокову відпустку для поїздки в Австралію.

Що відомо про скандали з сексуальним підтекстом навколо Ватикану?2013 року Папа Франциск посилив у Ватикані відповідальність за злочини проти дітей, зокрема, педофілію і розповсюдження дитячої порнографії. У тому числі, якщо такого роду злочини були вчинені не на території Ватикану. Майже одразу після цього розгорівся гучний скандал – Ватикан відкликав свого посла у Домініканській республіцічерез звинувачення у місцевих ЗМІ в педофілії.



У 2015 році Папа Франциск вирішив створити трибунал для розгляду справ єпископів, яких звинувачують у приховуванні насильства над дітьми з боку священиків. Поляк Юзеф Весоловські – колишній апостольський нунцій у Домініканській республіці – став першим католицьким священиком високого рангу, якого судили за сексуальні злочини.



У 2018 році у Ватикані арештували колишнього дипломата, якого підозрюють у зберіганні дитячої порнографії в США та Канаді. Усе це – далеко не повний перелік скандалів, а лише найгучніші з них.