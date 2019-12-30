Перемоги під ялинку від Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му

1. Тарифи

Серйозною перемогою тижня є перегляд місцевою владою тарифів для населення. Раніше Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

До слова: Зниження урядом тарифів матиме позитивний вплив на рейтинг Зеленського, – соціолог

Київ, Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже продемонстрували зниження ціни. До прикладу, в Кропивницькому вона буде меншою на 28,7%!

Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу!

2. Боротьба з тіньовими ринками.

Тіньова економіка завдає нашій державі серйозних збитків. Наш Уряд має абсолютну політичну волю рухатися в напрямку детінізації.

Минулого тижня ми за 1 день закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України. Чутки про те, що хтось десь знову відкрився – неприпустима історія. Ми звернулися до людей із закликом фіксувати імовірні випадки поновлення роботи гральних залів.

На урядову гарячу лінію ми вже отримали декілька повідомлень і миттєво відреагували – закрито 4 нелегальних гральних зали завдяки зверненням людей. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні: 1545 (категорія №5).

Усі мають грати за правилами. Вони одні для всіх. Це фундамент, на якому ми будуємо всю роботу.

Нелегальні АЗС із тіньовим обігом пального стали нашим другим фокусом. Доручив ДФС до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему.

Наразі вже демонтовано 46 незаконних АЗС.

Розпочато 18 кримінальних проваджень.

31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій!

Крім того, і президент, і я зустрічалися з представниками АЗС щодо зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні. Реальна ціна на пальне для людей має суттєво знижуватися, але на табло, а не через "акційні" пропозиції в програмах лояльності.

3. Енергетична безпека

Цього тижня Європейська комісія підтвердила, що нового оператора ГТС України виділено в незалежну структуру і він готовий працювати за європейським законодавством. Новий оператор ГТС розпочне роботу в січні 2020 року.

НКРЕКП сертифікувала незалежного оператора ГТС і тим самим завершила процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз". Ця перемога значно посилила позиції України в переговорному процесі з РФ щодо транзиту газу в Європу.

І вже вчора НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Дякую президенту, всій нашій команді, колективу НАК "Нафтогаз" і особливо — юристам і дипломатам за ефективні й скоординовані дії!

4. Передумови для економічного зростання

Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. Це більше, ніж за всі 28 років незалежності.

Велика та мала приватизація – це інвестиції в низку держпідприємств та збільшення заробітних плат працівникам.

Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень. Їх продаватимуть через е-аукціони Прозорро.Продажі.

5. Цифровізація державних послуг

Ми запустили ще один зручний сервіс для людей – єдиний транспортний портал e-transport.gov.ua. Простими словами, це урядовий сайт, який об'єднує в одному місці всі адміністративні послуги в транспортній галузі, які наразі вже оцифровані.

Згодом спектр послуг для громадян зросте, зокрема плануємо розширення сервісів для автотранспорту, й сервіси для моряків, і можливість реєстрації повітряних суден.

Нагадаю, що вже в тестовому режимі працюють е-кабінет забудовника, бета-версія додатка "Дія", до якого додані е-техпаспорт і е-посвідчення водія.

На цьому не зупиняємося! Попереду ще багато роботи й перемог!

Читайте також: Зміни у наданні комунальних послуг: за що та кому сплачувати