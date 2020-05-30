Комментируя стрельбу, которая произошла накануне в Броварах, депутаты из "группы Коломойского" оправдывают Арсена Авакова. Такая реакция в очередной раз указывает на сговор между олигархом и главой МВД.

Они упорно защищают версию о том, что существует две полиции. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал бывший депутат Сергей Лещенко.

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Он подчеркнул, что эти депутаты пытаются доказать: одна полиция – плохая. Там крышуют рэкет и насилуют в отделениях: Аваков к ней не причастен. Однако есть еще хорошая, которой он, собственно, управляет. Однако какие-то злые силы (не исключено, что Сорос) уже 7 лет мешают завершить реформы.

Лещенко отметил: показательно и то, что за Авакова начал "топить" депутат Александр Ткаченко, которого всеми силами раскручивают соратники из "группы Коломойского".

Забавно, что главный рупор Коломойского, депутат Дубинский, пообещал разобраться с ситуацией в Броварах, провозгласив себя "политическим куратором Киевщины от "Слуги народа",

– добавил экс-нардеп.

И подчеркнул, что всего лишь несколько дней назад Дубинский отказался реагировать на изнасилование в полиции Кагарлыка. Мол, это не его округ, поэтому вмешиваться он не будет.

"Так вот, Бровары – тоже не округ Дубинского. Но здесь он решил активно комментировать, выводя Авакова из-под удара и переводя стрелки на Порошенко. Именно он, по версии депутата, до сих пор контролировал полицию Винничины", – подытожил Лещенко.

Что известно о стрельбе в Броварах?

29 мая в Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В ней приняли участие около 100 человек. Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация продолжается.



На месте происшествия правоохранители изъяли оружие. По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.