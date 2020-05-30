Коментуючи стрілянину, яка сталася напередодні у Броварах, депутати з "групи Коломойського" виправдовують Арсена Авакова. Така реакція вкотре вказує на змову між олігархом та очільником МВС.

Вони завзято захищають версію про те, що існує дві поліції. Таку думку у своєму телеграм-каналі висловив колишній депутат Сергій Лещенко.

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Він підкреслив, що ці депутати намагаються довести: одна поліція – погана. Там кришують рекет та ґвалтують у відділках: Аваков до неї не причетний. Проте є ще хороша, якою він, власне, керує. А якісь злі сили (не виключено, що Сорос) вже 7 років заважають завершити реформи.

Лещенко наголосив: показовим є й те, що за Авакова почав "топити" депутат Олександр Ткаченко, якого всіма силами розкручують соратники з "групи Коломойського".

Кумедно, що головний рупор Коломойського, депутат Дубінський, пообіцяв розібратися з ситуацією в Броварах, проголосивши себе "політичним куратором Київщини від "Слуги народу",

– додав екснардеп.

Й підкреслив, що всього лиш кількома днями раніше Дубінський відмовився реагувати на зґвалтування в поліції Кагарлика. Мовляв, це не його округ, тому втручатися він не буде.

"Так ось, Бровари – теж не округ Дубінського. Але тут він вирішив активно коментувати, виводячи Авакова з-під удару і переводячи стрілки на Порошенка. Саме він, за версією депутата, досі контролював поліцію Вінничини", – підсумував Лещенко.

Що відомо про стрілянину в Броварах?29 травня у Броварах сталася стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Поліція затримала десятки людей, однак спецоперація ще триває.



На місці події правоохоронці вилучили зброю. Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.