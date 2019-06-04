Первый брифинг Юлии Мендель – пресс-секретаря президента Украины: основные положения

Юлия Мендель – новоназначенный пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского – 3 июня 2019 года провела свой первый брифинг для журналистов. 24 канал подготовил для вас краткий итог мероприятия в главных тезисах.

В начале выступления пресс-секретарь Зеленского пообещала часто общаться с прессой и отвечать на все актуальные вопросы. И даже отметила, что это может быть ежедневно – кроме тех дней, когда работники пресс-службы или президент находятся в командировках.

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В целом брифинг продолжался примерно 20 минут, хотя журналисты ожидали пресс-секретаря президента почти 3 часа. Мероприятие проходило у входа в здание Администрации Президента в Киеве на улице Банковой.

Короткие месседжи Зеленского

Относительно мальчика, которого подстрелили полицейские. Президент отметил, что ребенку оказывают всю необходимую помощь и продолжаются консультации, нужно обращаться к иностранным специалистам. К сожалению, через несколько часов после брифинга стало известно, что медики не смогли спасти жизнь ребенка: малыш умер в киевской больнице.

О ситуации в районе Операции объединенных сил. Ночью 3 июня на Донбассе погиб военный отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим. Президент Украины Владимир Зеленский выражает искреннее сочувствие.

О первом визите за рубеж президента Украины. Мендель подтвердила, что первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента состоится 4 июня в Брюссель. Там в очередной раз будут обсуждать судьбу санкций в отношении России из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Какими будут отношения Зеленского с Европой – смотрите в сюжете 24 канала.

Пресс-секретарь отметила, что президент намерен задекларировать евроинтеграционный курс Украины и хочет услышать отзыв о помощи на внедрение тяжелых для страны реформ.

О конфликте в Харькове. Когда Мендель спросили, каково ее мнение относительно событий в Харькове (пикетирование Дворца Спорта и свержение памятника маршалу Жукову), пресс-секретарь ответила: "У меня нет личного мнения". Ведь пресс-секретарь озвучивает официальную позицию президента и его администрации.

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И по вопросу конфликта в Харькове президент считает, что городской голова Геннадий Кернес должен взять на себя ответственность как арбитр в ситуации, а не становиться на чью-то сторону.

О встрече Зеленского и Пинчука. Президент Владимир Зеленский действительно встречался с известным украинским бизнесменом Виктором Пинчуком и его тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Встреча состоялась 31 мая. Обсуждали назначение Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию войны на Востоке Украины. О самом назначении тоже объявили 3 июня.

Ответы на вопросы журналистов

Почему брифинг происходил не в помещении АП?

– За времен второго президента Леонида Кучмы было 50 журналистов, теперь – 300. Всех просто невозможно вместить. Мы думаем над тем, как правильно коммуницировать со СМИ, чтобы все получали информацию оперативно.

Есть понимание, как нужно сотрудничать с НАТО?

– Системное понимание интеграции Украины в НАТО и стандартов НАТО есть. Но этот вопрос поднимем после встречи (Владимира Зеленского – 24 канал) с Йенсом Столтенбергом (генеральным секретарем НАТО – 24 канал).

Почему встреча с прессой такая короткая и когда будет большая?

– Большая пресс-конференция будет по результатам 100 дней президентства Владимира Зеленского.

Биография Юлии Мендель: кто стал пресс-секретарем Зеленского – в материале 24 канала.