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      Первый брифинг Юлии Мендель – пресс-секретаря президента Украины: основные положения

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      Новоназначенная пресс-секретарь президента Юлия Мендель
      Новоназначенная пресс-секретарь президента Юлия Мендель / Screenshot з відео

      Юлия Мендель – новоназначенный пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского – 3 июня 2019 года провела свой первый брифинг для журналистов. 24 канал подготовил для вас краткий итог мероприятия в главных тезисах.

      В начале выступления пресс-секретарь Зеленского пообещала часто общаться с прессой и отвечать на все актуальные вопросы. И даже отметила, что это может быть ежедневно – кроме тех дней, когда работники пресс-службы или президент находятся в командировках.

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      В целом брифинг продолжался примерно 20 минут, хотя журналисты ожидали пресс-секретаря президента почти 3 часа. Мероприятие проходило у входа в здание Администрации Президента в Киеве на улице Банковой.

      Короткие месседжи Зеленского

      Относительно мальчика, которого подстрелили полицейские. Президент отметил, что ребенку оказывают всю необходимую помощь и продолжаются консультации, нужно обращаться к иностранным специалистам. К сожалению, через несколько часов после брифинга стало известно, что медики не смогли спасти жизнь ребенка: малыш умер в киевской больнице.

      О ситуации в районе Операции объединенных сил. Ночью 3 июня на Донбассе погиб военный отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим. Президент Украины Владимир Зеленский выражает искреннее сочувствие.

      О первом визите за рубеж президента Украины. Мендель подтвердила, что первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента состоится 4 июня в Брюссель. Там в очередной раз будут обсуждать судьбу санкций в отношении России из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

      Какими будут отношения Зеленского с Европой – смотрите в сюжете 24 канала.

      Пресс-секретарь отметила, что президент намерен задекларировать евроинтеграционный курс Украины и хочет услышать отзыв о помощи на внедрение тяжелых для страны реформ.

      О конфликте в Харькове. Когда Мендель спросили, каково ее мнение относительно событий в Харькове (пикетирование Дворца Спорта и свержение памятника маршалу Жукову), пресс-секретарь ответила: "У меня нет личного мнения". Ведь пресс-секретарь озвучивает официальную позицию президента и его администрации.

      Читайте также: Протесты в Харькове: столкновения с полицией и разбитый памятник маршалу Жукову – фото и видео

      И по вопросу конфликта в Харькове президент считает, что городской голова Геннадий Кернес должен взять на себя ответственность как арбитр в ситуации, а не становиться на чью-то сторону.

      О встрече Зеленского и Пинчука. Президент Владимир Зеленский действительно встречался с известным украинским бизнесменом Виктором Пинчуком и его тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Встреча состоялась 31 мая. Обсуждали назначение Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию войны на Востоке Украины. О самом назначении тоже объявили 3 июня.

      Ответы на вопросы журналистов

      Почему брифинг происходил не в помещении АП?

      – За времен второго президента Леонида Кучмы было 50 журналистов, теперь – 300. Всех просто невозможно вместить. Мы думаем над тем, как правильно коммуницировать со СМИ, чтобы все получали информацию оперативно.

      Есть понимание, как нужно сотрудничать с НАТО?

      – Системное понимание интеграции Украины в НАТО и стандартов НАТО есть. Но этот вопрос поднимем после встречи (Владимира Зеленского – 24 канал) с Йенсом Столтенбергом (генеральным секретарем НАТО – 24 канал).

      Почему встреча с прессой такая короткая и когда будет большая?

      – Большая пресс-конференция будет по результатам 100 дней президентства Владимира Зеленского.

      Биография Юлии Мендель: кто стал пресс-секретарем Зеленского – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Полицейские убили 5-летнего мальчика НАТО Геннадий Кернес Новости Харькова Война на Донбассе Президент Украины СМИ Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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