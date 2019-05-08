Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману

Вже наступного тижня народні депутати, які наразі "працюють" в округах, повернуться до сесійної зали Верховної Ради.

Очевидно, що в приміщенні під скляним куполом відразу ж після свят триватимуть активні, хоч і кулуарні дискусії щодо політичного майбутнього окремих депутатів і цілих фракційних команд. Дехто, враховуючи вкрай низькі рейтинги своїх теперішніх політпроектів, оперативно "перевзувається у повітрі" і шукає нову, перспективнішу партійну прописку. Таким чином, у сесійній залі градус емоцій апріорі буде зашкалювати. Тим більше, що чудові приводи для затятих дербі з'являються буквально на рівному місці.

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Нещодавно в епіцентрі гучного скандалу опинився міністр соцполітики Андрій Рева. В інтерв'ю ВВС, коментуючи проблеми жителів окупованих територій Донбасу з отриманням пенсій та інших виплат, Рева заявив наступне:

Всі хто був проукраїнськими, ті виїхали звідти. А той, хто хоче отримувати дві пенсії – там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода абсолютно. Мені шкода тих солдатів і офіцерів з сім'ями, які вбиті там через цю мерзоту.



Андрій Рева

На питання журналістки, чи можна так поводитися з людьми, які мають українське громадянство, Рева відповів:

Це не Україна так з ними поводиться. Для того, щоб ці люди не страждали, повинна припинитися війна. Для цього окупанти повинні забратися з території України.

Варто зазначити, що історія з "мерзотами" – це далеко не перший "перл" Андрія Реви. Одного разу він пояснив, чому жителі Німеччини з середньою зарплатою у 2,5 тисячі євро витрачають на їжу 14% доходів, у той час як українці, з середньою зарплатою 200-250 євро – 50%. На його переконання, це відбувається тому, що наші співгромадяни багато їдять, а от німці – менше. Ця соціально-продовольча математика викликала хвилю обурення в ЗМІ та соцмережах. Тоді багато пересічних українців, а також нардепи вимагали відставки Реви, проте міністру вдалося втриматися в високому чиновницькому кріслі завдяки протекції Володимира Гройсмана. Цілком логічно, якщо врахувати, що в кулуарах Реву називають "людиною прем'єра". І називають, треба відзначити, не дарма. Зв'язок міністра з чинним главою Кабміну очевидна: в період 2000-2005 років він очолював управління соціального захисту одного з районів Вінниці. У тому ж 2005 році Рева став заступником мера Вінниці, яким на той момент вже був Гройсман.



В кулуарах Андрія Реву називають людиною Володимира Гройсмана

Своїми словами про "мерзоту" Рева дав привід опонентам вдарити по й так досить хитким позиціям чинного прем'єра. З вимогою "піти" з займаної посади міністра соцполітики виступила Юлія Тимошенко, яка після провалу президентської гонки зараз налаштована на те, щоб максимально ефективно провести парламентську кампанію:

Якщо ми хочемо повернути Донбас і Крим, то повинні, перш за все, думати про людей , які там живуть. Я вимагаю негайної відставки міністра Реви з посади. Уряд повинен офіційно вибачитися перед усіма українцями, а правоохоронці – адекватно реагувати на подібні висловлювання... Це вже не "обмовка", це злочин проти української держави, за який треба карати.

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Гранично оперативно підхопили ідею Тимошенко в таборі колишніх "опоблоківців", а нині позафракційних нардепів групи Бойка та Льовочкіна. Зокрема, пан Бойко заявив про намір вже в найближчі дні зареєструвати в Раді постанову про висловлення недовіри нинішньому складу Кабінету міністрів.

Ми будемо домагатися порушення кримінальної справи стосовно міністра соцполітики Андрія Реви за публічну образу українських громадян і розпалювання ненависті в суспільстві. Цей антинародний Кабмін і парламент повинні якомога швидше піти на смітник історії,

– написав він на своїй сторінці в Facebook.

Згодом Рева почав виправдовуватися. За словами міністра, він сам обурений сюжетом, оскільки спілкувався з журналісткою більше півгодини, а в сюжеті використовували лише одну фразу, яка проілюструвала негативне ставлення до жителів окупованих територій. Втім, кому зараз цікаві спроби опального міністра виправдатися? Всі вчепилися за слово "мерзота"...

Нескладні математичні підрахунки показують, що голосів всіх вищевказаних політгравців явно не вистачить для звільнення "токсичного" міністра. Тому на перший погляд може здатися, що Реві немає чого хвилюватися за власне майбутнє, а Гройсману – за серйозні репутаційні втрати. Однак, за нашою інформацією проголосувати "за" відставку міністра соцполітики планують "фронтовики" з групи Авакова і... велика частина фракції БПП.

Здавалося б алогічна ситуація: коаліціянти, які й голосували за діючий склад уряду, виступлять проти "свого" ж міністра. Але на це є кілька причин. Петро Порошенко, який все ще володіє контрольним пакетом "акцій" найчисельнішої фракції, на зорі президентської виборчої кампанії неодноразово пропонував Володимиру Гройсману стати №1 у списку БПП на осінніх виборах. Прем'єр обіцяв подумати, але в підсумку, зваживши всі "за" і "проти", вирішив йти на вибори окремо. Чим, за чутками, сильно зачепив самолюбство Петра Олексійовича.

Тепер парламентарії, які залишилися вірними поки ще чинному президенту (а таких "багнетів" більше 80-ти) з задоволенням натиснуть зелену кнопку при голосуванні за відставку міністра Реви. Ключова "мішень" – це не Рева, а Гройсман, який, як і Порошенко (що підтверджують в неформальних бесідах і в БПП, і в оточенні прем'єра) націлився на крісло спікера в Раді майбутнього скликання.

Що стосується "Народного фронту", то тут теж є свої резони проголосувати за відставку Реви. Люди, близькі до "проаваківського" крила, вже помічені в команді Зеленського. Зокрема Денис Монастирський, який тісно співпрацює з нардепом, радником глави МВС Антоном Геращенком. Саме Монастирський, за словами самого Володимира Зеленського, відповідатиме за реформування правоохоронних органів. Також Геращенка і Монастирського пов'язує "Інститут майбутнього", який курує Геращенко і куди входить ще один член "ЗеКоманди" Сергій Бабак, котрий відповідатиме у майбутнього президента за сферу освіти. Крім того, близькими до Зеленського називають керівників цієї фінансової інституції Віктора Андрусіва і Юрія Романенка.



Денис Монастирський та Антон Геращенко вже помічені в команді Зеленського

Новому президенту безвідносно від ситуації вигідно послабити прем'єр-міністра, який може вставити палиці в колеса. Тому, якщо приплюсувати до голосів фракцій і груп, які вже публічно виступили за відставку Реви, тих, хто підтримує в БПП Порошенка, а в "Народному фронті" Авакова необхідні для відставки "соціального" міністра 226 голосів знайдуться без проблем.

Отож, головне завдання Гройсмана – домовитися з новим главою держави про взаємний ненапад. Прем'єр уже зустрічався в форматі "тет-а-тет" із Зеленським. Про що конкретно говорили – не повідомляється. Однак для глави уряду, який відразу після того, як стало зрозуміло, хто незабаром займе головний кабінет на Банковій, заявив, що готовий продуктивно співпрацювати з новим президентом, дана зустріч – явно життєво необхідна. Гройсману дуже важливо залишатися в прем'єрському кріслі до закінчення виборів у Раду. Але чи зміг Зеленський дати гарантії Гройсману про те, що його не чіпатимуть? Проблема полягає в тому, що новообраному президенту буде складно контролювати підкилимні ігри політиків, які лише формально входять до його команди. А це означає, що навіть у разі договору про ненапад Зеленський навряд чи зможе захистити Гройсмана від атак. Що, вочевидь, буде серйозно дестабілізувати ситуацію у виконавчій владі напередодні старту парламентської кампанії.

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