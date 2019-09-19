Пьяный отец изнасиловал свою 12-летнюю дочь

В Винницкой области мужчину подозревают в изнасиловании родного ребенка. Заподозрив члена семьи в страшном преступлении, мать девочки сама обратилась в полицию.

18 сентября к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж на чердаке изнасиловал их 12-летнего ребенка. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Читайте также: В Харькове мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы

Девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования.

По предварительной информации, 38-летний мужчина во время надругательства над ребенком находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уже был ранее судимым за кражи и наркопреступления.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.