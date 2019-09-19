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      Пьяный отец изнасиловал свою 12-летнюю дочь

      6 Читати новину українською
      В Винницкой области отец изнасиловал дочь
      В Винницкой области отец изнасиловал дочь / genderindetail.org.ua

      В Винницкой области мужчину подозревают в изнасиловании родного ребенка. Заподозрив члена семьи в страшном преступлении, мать девочки сама обратилась в полицию.

      18 сентября к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее муж на чердаке изнасиловал их 12-летнего ребенка. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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      Девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования.

      По предварительной информации, 38-летний мужчина во время надругательства над ребенком находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уже был ранее судимым за кражи и наркопреступления.

      Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Дети и несовершеннолетние Винница Изнасилование
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