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      П'яний батько зґвалтував свою 12-річну доньку

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      У Вінницькій області батько зґвалтував доньку
      У Вінницькій області батько зґвалтував доньку / genderindetail.org.ua

      На Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні рідної дитини. Запідозривши члена родини у страшному злочині, мати дівчинки сама звернулась до поліції.

      18 вересня до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що її чоловік на горищі зґвалтував їхню 12-річну дитину. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

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      Дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування.

      За попередньою інформацією, 38-річний чоловік під час наруги над дитиною перебував у стані алкогольного спяніння. Чоловік уже був раніше судимим за крадіжки і наркозлочини.

      Підозрюваного затримали і помістили до ізолятора. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення. 

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Згвалтування Вінниця Діти і неповнолітні
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