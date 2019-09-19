П'яний батько зґвалтував свою 12-річну доньку

На Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні рідної дитини. Запідозривши члена родини у страшному злочині, мати дівчинки сама звернулась до поліції.

18 вересня до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що її чоловік на горищі зґвалтував їхню 12-річну дитину. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

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Дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування.

За попередньою інформацією, 38-річний чоловік під час наруги над дитиною перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік уже був раніше судимим за крадіжки і наркозлочини.

Підозрюваного затримали і помістили до ізолятора. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.