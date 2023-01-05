"Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут" – это цитата Путина, которая достаточно хорошо отражает отношение руководства России как к россиянам, так и тем, кого они считают врагами. Публицист Станислав Безушко на платформе IQ анализирует почему смерть стала главным символом современной России.

К теме "Без рук, без ног, без глаз – не повод ехать домой": Пригожин выдал установку для вагнеровцев

Как в России смерть превратили в культ

Смерть – это часть нашей жизни и никто от нее не уйдет. Однако в России смерть превратили в культ.

Убийство ради смерти абстрактного врага, предателя, другого. Это поведение маньяка, которое переняло российское общество. И здесь говорится не о том, что россияне убивают украинцев, грузин, чеченцев из-за своих идеологических убеждений о братских народах, "борьбе" с фашизмом или нацизмом, восстановлении империи или противостояния "западному миру" и "англосаксам". Они просто хотят убивать других, не таких как они,

– убежден автор.

За последние восемь лет именно смерть стала идеологией россиян. Когда речь заходит о россиянах, то обобщения уместны. Хотя бы потому, что та часть общества, которое молчит, становится свидетелем убийств, но не хочет о них говорить или их осуждать.

Смерть, как девиз группы Вагнера

В Украине активно обсуждали убийство, показанное наемниками из группы Вагнера. Убийство своего бывшего бойца и завербованного преступника, попавшего в плен Сил обороны, а затем снова оказавшегося на территории России. Также компания Пригожина передала в Европарламент "окровавленную" кувалду в футляре из-под скрипки. Эти видео демонстрируют подлинную идеологию и символы современной России. А хуже всего то, что и международные организации это терпят.

Обратите внимание! Орудие убийства – кувалда, выбрано не просто так. Куда проще застрелить. Однако массовое обсуждение вагнеровцев и их деятельности началось после того, как они убили кувалдой мирного сирийца, сняли это на видео и выставили в сеть в 2017 году.



Кувалда стала их эмблемой. А знаки "вагнеровцев" стали популярны как среди военных, так и среди поклонников одежды милитари. Также они отрезали голову и руки сирийцу. Именно по отрезанной голове и рукам, наколотым на забор у Попасной, аналитики смогли увидеть появление группы Вагнера в боях в этом районе в марте.

Вне закона

В 2017 году международное сообщество и организации открыто и публично дали добро на пытки и убийства, совершенные российскими наемниками. Отсутствие адекватной реакции привело к пыткам и убийствам в Мали и Центральноафриканской Республике. Теперь в Украине и в самой России.

Так называемая группа "Вагнера" до сих пор является незаконным вооруженным формированием в России. Несмотря на активное участие в войне, поддержку со стороны Минобороны России и лично Путина, российское законодательство не легализовало наемников. Их используют, пока они нужны, а затем просто ликвидируют или посадят. Однако свой эффект они уже оказывают, показывая российскому обществу границу дозволенного.

Озлобленные бедняки, имеющие одну мотивацию – заработать денег и убить кого-то, кто смог себя реализовать. Достоевский, которого упоминает Папа Римский, очень хорошо описал россиян в произведении "Преступление и наказание". И этот образ сейчас развивается все больше. Поэтому теперь, как и у Раскольникова, у россиян началась жизнь преступников. Как и Раскольников, россияне не признают за собой преступления и оправдывают смерть и убийство.

Культ смерти относится и к смерти самих россиян. Их постоянно призывают умирать за Россию. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что "сила" россиян – умирать в большом количестве. Именно таким тезисом пропаганда оправдывает мобилизацию и колоссальные потери среди российских военных.

Это не что-то новое. Мы все знаем тезис "Бабы новых нарожают", который приписывают Жукову. Но сейчас это уже не о самопожертвовании за родину, а о бездумной смерти за что-то очень абстрактное, но об убийстве только потому, что ты лучше и не такой.