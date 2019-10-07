Почему минские договоренности в 2016 году и сейчас – это разные вещи: объяснение Бутусова

Действительно ли история с разведением повторяется, или в ней все же есть определенные новые моменты? Если повторяется, то для чего? Чего этим может достичь Украина?

Это попытка найти новые политические инициативы в рамках той системы отношений, которую уже строили, в рамках той архитектуры мирного регулирования, которую уже пытались реализовать Петр Порошенко, западные союзники, партнеры на Донбассе. Но из-за прямого противодействия РФ и президента России Путина эти договоренности оказались напрасными.

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Сейчас Владимир Зеленский пытается с чистого листа пройти по той самой тропе и продемонстрировать большую политическую решимость, еще большую консолидацию и добиться, чтобы минские соглашения были реализованы в полном объеме на выгодных для Украины условиях.

А как насчет рисков? Мы же понимаем, что принцип зеркальности – такая себе утопия, потому что еще ни разу террористы не придерживались каких-то договоренностей.

На самом деле, минские соглашения для Украины – это невыгодная формула. Это формула примирения, которая была выбрана для того, чтобы остановить наступление российских войск и снизить масштабы применения оружия и вооруженного конфликта. Никаких других целей политических у Минских соглашений не было.

Эта вся конструкция минских соглашений, формула Штайнмайера и все, что туда входило, – это полностью устаревшая и несоответствующая реальности формула межгосударственных отношений, которая не имеет никаких шансов на реализацию, на мой взгляд.

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Нужно ли такое разведение Кремлю, потому что именно на этом сходятся активисты, волонтеры и противники такой инициативы власти. Если так, то почему тогда Москва не сделает это разведение возможным, приказав боевикам не стрелять неделю? В какую игру сейчас играет Путин?

Кремлю выгодна не сама по себе формула Штайнмайера, не сами по себе минские соглашения. Кремлю выгодна политическая ситуация, где Россия контролирует часть территории Украины, контролирует абсолютно безнаказанно, где весь мир и мы сами не можем юридически признать состояние войны из-за нашей объективной слабости. Россия продолжает контролировать значительную часть нашей территории, и она показывает: любое продвижение в мире возможно только на наших условиях.

На минские соглашения Путин пошел не для того, чтобы каким-то образом их реализовывать тоже. Путину нужны минские соглашения как механизм навязывания Украине своей политики, своих политических инструментов прямого воздействия на украинское государство. Все. Ему нужна эта цель. Какие будут инструменты, какое это будет название – минские, белорусские, киевские – нет никакого смысла в этих названиях. У Путина есть стратегия ликвидации самостоятельности Украины, независимости Украины. И он стремится именно к этому и идет к этому.

Почему до сих пор не началось разведение войск и зачем оно Украине: ответ Кабакаева

Больше десяти тысяч человек вчера собрались на Майдане с лозунгами "Нет – капитуляции", общественный резонанс трудно переоценить. Почему такого не было в 2016 году?

Украина изменилась. То есть минский механизм существовал в рамках той политической конструкции. Это была система решений Петра Порошенко и правящей коалиции, это не было единолично. На тот момент существовала правящая коалиция, и конечно, что это было совместное решение руководства страны. Потому, конечно, что реализовать то, что вот прошлая политическая элита построила для решения тех задач, которые стояли в 2014 – 2016 годах, когда Украина была еще очень слабой, имела значительно меньшую внешнеполитическую субъектность в мире, значительно меньше силы – конечно, это было сложное задание, которое решали теми инструментами, которые были тогда в руках.

Сейчас использовать те же самые инструменты не имеет на самом деле никакого смысла. Зеленский должен выстраивать свою внешнеполитическую стратегию, а не брать из архивов то, что там когда-то лежало и уже на самом деле три года назад покрылось пылью.

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