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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Блоги Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе

Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?

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Как повысить безопасность дорог в Украине
Как повысить безопасность дорог в Украине / Autoua

Минрегион сейчас активно работает над обновлением ДБН (государственных строительных норм), главная цель которых – повышение безопасности и комфорта людей.

Об изменениях в этих нормах я постоянно пишу на своей странице в Facebook. И на прошлой неделе бурную реакцию пользователей сети и СМИ вызвала новость о полосах движения на дорогах. Ясно почему – вопрос дорог в Украине злободневный. Поэтому хочу объяснить подробнее об этих изменениях.

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Главное по сути.

В старом ДБН у нас была прописана только четкая ширина полос движения – конкретный показатель от 3,5 м до 3,75 м в зависимости от назначения дороги. А сейчас, по новым изменениям, ширина в 3,75 м взята за максимальную величину.

То есть, максимально возможная ширина всех полос движения составляет 3,75 м. Но их можно и нужно сужать в зависимости от предназначения улиц и интенсивности машинопотока до 2,75-3,5 м.

Чтобы было понятнее, ниже привожу таблицу из нового ДБН со всеми параметрами:

Для сравнения с Европой. В Польше ширина полос автострады – 3,5-3,75 м, магистралей 3-3,5 м, городских улиц – 2,5-3 м. В Германии ширина полос автострады 3,5-3,75 м, магистралей 3,25-3,5 м, городских улиц 2,75-3,25 м.

О целях, что это даст:

  • Повысится безопасность. Повысится внимательность водителей на дороге, потому что даже незначительное сужение полос заставлять снижать скорость движения.

Пример. При ширине дороги более 3,6 м у нас в одной полосе умудряются ехать 2 машины либо устраиваются несанкционированные стоянки так, что места для проезда практически не остается.

По расчетам экспертов, ширина полосы более 3,6 м никак не побуждает водителей снижать скорость. Сужение ширины полосы с 3,6 до 3 м снижает скорость движения авто по дороге более чем на 10 км/час!

Говорить, что этого не нужно делать, все равно, что сказать не нужно в городе ограничивать скорость до 50 км/час, ведь все равно никто этого скоростного режима не придерживаетя.

Что еще?

  • Появится возможность создавать такие необходимые "островки безопасности" для пешеходов.
  • Возможность организовывать цивилизованные парковки для машин вдоль дорог.
  • Уменьшится количество пробок за счет более равномерного движения потоков машин и повышения пропускной способности дорог. К примеру, на широких проспектах вместо 4-х полос по 3,75 м можно будет выделить 5 полос по 3 м.
  • Появятся велодорожки и полосы движения для общественного транспорта, так как дорожное полотно будет использоваться рационально и организовано.

В новом ДБН также прописаны нормы для повышения безопасности пешеходов:

- обязательное обустройство "островков безопасности" для пешеходов и велосипедистов на нерегулируемых пешеходных переходах, а по возможности обустройство таких островков и на регулируемых переходах.

- Проектирование ограждений безопасности на остановках общественного транспорта.

- Предусмотрены требования к доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения на дорогах: тактильные плитки, занижения тротуаров и другое.

Теперь о роли Минрегион в этом всем.

Мы говорим об изменениях в ДБН по улицам и дорогам. Это нормативный документ, который используется во время проектирования новых и реконструкции уже существующих объектов, он обязателен к выполнению. То есть с 1 сентября, когда этот он вступит в силу, проектировщики должны будут использовать в своей работе эти новые нормы.

Минрегион ответственный за разработку и обновление ДБН – нормативных документов технического характера, которые содержат обязательные требования в сфере строительства, градостроительства и архитектры, в том числе и строительства дорог. Разрабатывают эти документы базовые организации по нуачно-технической деятельности в строительстве.

И еще.

Многие писали, что нужны меры по улучшению качества дорожного покрытия, а не сужение полос. Как я говорил, регулирование полос движения это только один из пунктов этого ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів". Требования к дорожному полотну обязательно прописаны и в этом нормативном акте и в ДБН В.2.3-4 "Автомобільні дороги". Даю ссылки на оба этих документа:

https://bit.ly/2sTUYu2
https://bit.ly/2tFlsPV

Поэтому вопрос уже в том, чтобы эти требования выполнялись и контролировалось качество на всех этапах строительства. А также эксплуатация.

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Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новости политики Новости Украины Транспорт Публикации Дороги
Источник: 24 Канал
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