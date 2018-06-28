Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?

Минрегион сейчас активно работает над обновлением ДБН (государственных строительных норм), главная цель которых – повышение безопасности и комфорта людей.

Об изменениях в этих нормах я постоянно пишу на своей странице в Facebook. И на прошлой неделе бурную реакцию пользователей сети и СМИ вызвала новость о полосах движения на дорогах. Ясно почему – вопрос дорог в Украине злободневный. Поэтому хочу объяснить подробнее об этих изменениях.

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Главное по сути.

В старом ДБН у нас была прописана только четкая ширина полос движения – конкретный показатель от 3,5 м до 3,75 м в зависимости от назначения дороги. А сейчас, по новым изменениям, ширина в 3,75 м взята за максимальную величину.

То есть, максимально возможная ширина всех полос движения составляет – 3,75 м. Но их можно и нужно сужать в зависимости от предназначения улиц и интенсивности машинопотока – до 2,75-3,5 м.

Чтобы было понятнее, ниже привожу таблицу из нового ДБН со всеми параметрами:

Для сравнения с Европой. В Польше ширина полос автострады – 3,5-3,75 м, магистралей – 3-3,5 м, городских улиц – 2,5-3 м. В Германии ширина полос автострады – 3,5-3,75 м, магистралей – 3,25-3,5 м, городских улиц – 2,75-3,25 м.

О целях, что это даст:

Повысится безопасность. Повысится внимательность водителей на дороге, потому что даже незначительное сужение полос заставлять снижать скорость движения.

Пример. При ширине дороги более 3,6 м у нас в одной полосе умудряются ехать 2 машины либо устраиваются несанкционированные стоянки так, что места для проезда практически не остается.

По расчетам экспертов, ширина полосы более 3,6 м никак не побуждает водителей снижать скорость. Сужение ширины полосы с 3,6 до 3 м снижает скорость движения авто по дороге более чем на 10 км/час!

Говорить, что этого не нужно делать, все равно, что сказать – не нужно в городе ограничивать скорость до 50 км/час, ведь все равно никто этого скоростного режима не придерживаетя.

Что еще?

Появится возможность создавать такие необходимые "островки безопасности" для пешеходов.

Возможность организовывать цивилизованные парковки для машин вдоль дорог.

Уменьшится количество пробок за счет более равномерного движения потоков машин и повышения пропускной способности дорог. К примеру, на широких проспектах вместо 4-х полос по 3,75 м можно будет выделить 5 полос по 3 м.

Появятся велодорожки и полосы движения для общественного транспорта, так как дорожное полотно будет использоваться рационально и организовано.

В новом ДБН также прописаны нормы для повышения безопасности пешеходов:

- обязательное обустройство "островков безопасности" для пешеходов и велосипедистов на нерегулируемых пешеходных переходах, а по возможности – обустройство таких островков и на регулируемых переходах.

- Проектирование ограждений безопасности на остановках общественного транспорта.

- Предусмотрены требования к доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения на дорогах: тактильные плитки, занижения тротуаров и другое.

Теперь о роли Минрегион в этом всем.

Мы говорим об изменениях в ДБН по улицам и дорогам. Это нормативный документ, который используется во время проектирования новых и реконструкции уже существующих объектов, он обязателен к выполнению. То есть с 1 сентября, когда этот он вступит в силу, проектировщики должны будут использовать в своей работе эти новые нормы.

Минрегион ответственный за разработку и обновление ДБН – нормативных документов технического характера, которые содержат обязательные требования в сфере строительства, градостроительства и архитектры, в том числе и строительства дорог. Разрабатывают эти документы базовые организации по нуачно-технической деятельности в строительстве.

И еще.

Многие писали, что нужны меры по улучшению качества дорожного покрытия, а не сужение полос. Как я говорил, регулирование полос движения – это только один из пунктов этого ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів". Требования к дорожному полотну обязательно прописаны и в этом нормативном акте и в ДБН В.2.3-4 "Автомобільні дороги". Даю ссылки на оба этих документа:

https://bit.ly/2sTUYu2

https://bit.ly/2tFlsPV

Поэтому вопрос уже в том, чтобы эти требования выполнялись и контролировалось качество на всех этапах строительства. А также эксплуатация.

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