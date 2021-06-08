Детали жесткого поступка подростков

На видео, которое распространили в социальных сетях, слышно, что подростки заявляют якобы мужчина похитил у кого-то деньги. Это и стало поводом для избиения.

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На кадрах видно, как вечером группа молодых парней направляется за мужчиной с костылями. Один из них толкнул его в спину, после чего мужчина упал. Дальше подростки отобрали у своей жертвы костыли и начали избивать мужчину. Они несколько раз сильно ударили его с ноги в лицо. На последний раз удар был так силен, что жертва упала на землю.

На*я ты такое делаешь? Бабки у мужика сп*здил,

– заявил несовершеннолетний нападающий.

На фоне слышно, как другие парни призывают нападающего прекратить. "Та Вася, не трогай его, он инвалид, не трогай. Набухался, бабки сп*здил". Однако никто так и не вмешался.

Смотрите видео жестокого избиения мужчины с инвалидностью (18+):

Подростки пообещали "больше так не делать"

Впоследствии в сети появились видео с извинениями от нападающих, которых разыскали старшие парни. Несовершеннолетние на коленях заявили, что "больше так не будут делать".

Прошу прощения у всего Малина и больше всего извиняюсь перед тем дядей с костылями. Честно говорю, что такое больше не повторится,

– сказал один из подростков.

Смотрите видео с извинениями от нападающего:

Парни извинились на коленях перед мужчиной, которого избили:

Реакция полиции

В полиции Житомира рассказали журналистам 24 канала, что знают об этом инциденте. Правоохранители уже установили личности всех участников и проводят следственные действия. Предварительно возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.