Еще 30 мая полиция Израиля убила безоружного 32-летнего палестинца с аутизмом Ияда Халака. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху только 7 июня прокомментировал инцидент, назвав его трагедией.

Политик впервые публично отреагировал на ситуацию, хотя убийство случилось 30 мая, сообщает BBC.

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В воскресенье, 7 июня, Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшего. Он также заявил, что надеется на полное расследование убийства.

То, что произошло с Иядом Халаком – трагедия. Этого мужчину с ограничениями – с аутизмом – подозревали ошибочно,

– отметил премьер.

К слову, полицейские убили палестинца с аутизмом, подумав, что он незаконно проносил оружие.

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