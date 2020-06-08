Полиция убила палестинца с аутизмом: премьер Израиля отреагировал только через неделю
Еще 30 мая полиция Израиля убила безоружного 32-летнего палестинца с аутизмом Ияда Халака. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху только 7 июня прокомментировал инцидент, назвав его трагедией.
Политик впервые публично отреагировал на ситуацию, хотя убийство случилось 30 мая, сообщает BBC.
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В воскресенье, 7 июня, Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшего. Он также заявил, что надеется на полное расследование убийства.
То, что произошло с Иядом Халаком – трагедия. Этого мужчину с ограничениями – с аутизмом – подозревали ошибочно,
– отметил премьер.
К слову, полицейские убили палестинца с аутизмом, подумав, что он незаконно проносил оружие.
Убийство палестинца с аутизмом полицией: основное
- Инцидент произошел в Иерусалиме. Правоохранители попросили мужчину остановиться, но он не выполнил указания.
- После этого полицейские открыли огонь.
- Впоследствии стало известно, что Ияи Халак был без оружия и страдал аутизмом.
- Гибель палестинца вызвала протесты в стране. Их участники сравнили инцидент с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США.