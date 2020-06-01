Активисты вышли с протестами на улицы нескольких израильских городов. Это случилось после того, как полиция Израиля убила безоружного 32-летнего палестинца с аутизмом Ияда Халака. Ситуацию уже сравнивают с убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Ияда Халака застрелили 30 мая в Иерусалиме. После того, как случай стал резонансным, израильская полиция обнародовала заявление, а министр обороны страны Бени Ганц выразил сожаление по поводу этого инцидента, передает BBC.

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В заявлении израильской полиции говорится о том, что подразделения, которые патрулируют Старый город, "обнаружили подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет".

Они призывали его остановиться и стали преследовать его пешком. Во время погони офицеры также открыли огонь по подозреваемому и обезвредили его. На месте происшествия после обыска оружия не нашли.

Многолюдные похороны Ияда Халака | AFP

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в Халака стреляли дважды, в район грудной клетки. По мнению адвоката семьи мужчины, это может свидетельствовать об умышленных действиях полиции.



Погибший Ияи Халак с аутизмом мог разговаривать только со своей матерью и отцом / AFP

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат провел параллели с убийством Ияда Халака и афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Протесты в Израиле

После убийства Ияда Халака израильтяне и палестинцы совместно вышли на протесты в трех городах: Тель-Авиве, Яффе и Иерусалиме.

Некоторые держали плакаты с лозунгами "Справедливость для Ияда", "Жизнь палестинцев имеет значение". Заметим, что с похожими лозунгами на протесты против убийства Джорджа Флойда вышли и американцы.

Мы сожалеем об инциденте, в котором был застрелен Ияд Халак, и мы, конечно, разделяем горе его семьи. Я уверен, что этот вопрос будет быстро расследован и будут сделаны выводы,

– сказал министр обороны Израиля Бени Ганц.



Протесты после убийства палестинца | AFP

Убийство Джорджа Флойда в США и протесты: кратко