В Ізраїлі спалахнули протести: поліція вбила палестинця з аутизмом
Активісти вийшли з протестами на вулиці декількох ізраїльських міст. Це трапилося після того, як поліція Ізраїлю вбила беззбройного 32-річного палестинця з аутизмом Іяда Халака. Ситуацію вже порівнюють із убивством поліцією афроамериканця Джорджа Флойда в США.
Іяда Халака застрелили 30 травня в Єрусалимі. Після того, як випадок став резонансним, ізраїльська поліція оприлюднила заяву, а міністр оборони країни Бені Ганц висловив співчуття щодо цього інциденту, передає BBC.
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В заяві ізраїльської поліції йдеться про те, що підрозділи, які патрулюють Старе місто, "виявили підозрюваного з підозрілим предметом, схожим на пістолет".
Вони закликали його зупинитися і стали переслідувати його пішки. Під час погоні офіцери також відкрили вогонь по підозрюваному та знешкодили його. На місці події після обшуку зброї не знайшли.
Багатолюдний похорон Іяда Халака | AFP
Судово-медична експертиза показала, що в Халака стріляли двічі, в район грудної клітки. На думку адвоката сім’ї чоловіка, це може свідчити про умисні дії поліції.
Загиблий Іяд Халак з аутизмом міг розмовляти лише зі своєю матір'ю та батьком / AFP
Генеральний секретар Організації визволення Палестини Сааб Ерекат провів паралелі з убивством Іяда Халака та афроамериканця Джорджа Флойда у США.
Протести в Ізраїлі
Після вбивства Іяда Халака ізраїльтяни та палестинці спільно вийшли на протести у трьох містах: Тель-Авіві, Яффі та Єрусалимі.
Дехто тримав плакати з гаслами "Справедливість для Іяда", "Життя палестинців має значення". Зауважимо, що зі схожими гаслами на протести проти вбивства Джорджа Флойда вийшли й американці.
Ми шкодуємо про інцидент, в якому був застрелений Іяд Халак, і ми, звичайно, розділяємо горе його сім'ї. Я впевнений, що це питання буде швидко розслідуваний і будуть зроблені висновки,
– сказав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.
Протести після вбивства палестинця | AFP
Вбивство Джорджа Флойда у США та протести: коротко
- 25 травня поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию.
- Чоловік загинув від дій правоохоронців.
- Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це. Медиків викликали, коли Флойд затих, ті лише констатували його смерть.
- Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів.