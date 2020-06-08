Ще 30 травня поліція Ізраїлю вбила беззбройного 32-річного палестинця з аутизмом Іяда Халака. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу лише 7 червня прокоментував інцидент, назвавши його трагедією.

Політик вперше публічно відреагував на ситуацію, хоча вбивство трапилося 30 травня, повідомляє BBC.

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У неділю, 7 червня, Нетаньягу висловив співчуття родині загиблого. Він також заявив, що сподівається на повне розслідування вбивства.

Те, що сталося з Іядом Халаком – трагедія. Цього чоловіка з обмеженнями – з аутизмом – підозрювали помилково,

– зазначив прем'єр.

До слова, поліцейські вбили палестинця з аутизмом, подумавши, що він незаконно проносив зброю.

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