Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу

В 9:15 24 января 2015 года три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" из состава 5-й Таманской мотострелковой бригады ВС РФ, по приказу командующего ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Степана Ярощука выпустили 120 ракет калибра 122 мм по плотно застроенному микрорайону Мариуполя "Восточный". Ракеты поразили 37 частных домов, 22 многоэтажных дома, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптеку, кафе и станцию технического обслуживания.

Отдают должное: Бойцы ВСУ мощным ударом ответили на обстрел боевиков: видео

Валерий Кирсанов – житель Мариуполя, агент российских спецслужб, сообщил информацию и скорректировал огонь по своему родному городу. Он единственный участник этого террористического акта, который был задержан – 8 других террористов идентифицированы как российские военные, и пребывают в России и на оккупированной территории. В российской армии плохо организована закрытая радиосвязь, и террористы, включая генерал-майора и двух полковников, обсуждали преступления по мобильным телефонам, причем даже называя свои реальные фамилии, места дислокации и состав сил, обсуждали результаты удара и корректировку огня, вот все необходимые доказательства.

В любой воюющей стране этот человек, соучастник жестокого преступления, остался бы за решеткой до конца своих дней. Израиль, который ведет постоянную войну, дает каждому террористу пожизненный срок за каждого убитого, в Израиле Кирсанов получил бы минимум 29 пожизненных заключений.

В Украине Кирсанов вышел на свободу.

Пока украинским заложникам выдумывают приговоры, пока украинских граждан похищают в Беларуси и Крыму, вывозят в Москву на театральные суды – Украина выпускает "обменный фонд", террористов, вина которых доказана. Путину не надо менять террористов – их освобождает одного за другим само украинское государство. Им даже не надо прятаться – Кирсанов уже легализован, он может законно передвигаться по территории Украины, и продолжать работу на своих "кураторов".

Украина сегодня показала, что мы беспомощны как государство себя защитить, что террористы могут участвовать в вооруженной агрессии, участвовать в убийствах и помогать врагу почти безнаказанно. Каких-то 4,5 года – это же ерунда. Суд вынес чудовищно мягкий приговор, но и этот жалкий срок сокращен Кирсанову законно – по "закону Савченко".

Самому маленькому из убитых Кирсановым было всего 3 годика. Маленький Вячеслав Кашин погиб вместе с мамой, бабушкой и дедушкой у себя дома – российская ракета влетела прямо в их квартиру.



Семья, погибшая от рук террориста Кирсанов, который сегодня ходит по улицам Украины...

А Кирсанов будет жить на свободе дальше – облитый зеленкой, ему открыта дорога в РФ...

Мы поощряем убийц убивать снова, и значит кровь не остановить. Самый жестокий беспредел и беспомощность государства прикрыты уродливой маской "гуманности".

Президент Владимир Зеленский обязан немедленно высказать свою позицию по этому беспределу, то же самое обязаны сделать лидеры и всех парламентских партий. Новая Верховная Рада обязана ввести жесткую ответственность за терроризм, и убрать все лазейки для ухода от ответственности. Украина, беспомощная покарать своих палачей, выжить не сможет.

Читайте также: Спецслужбы задержали мужчину, который создал предприятие для ремонта техники террористов