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      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу

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      Террориста встретили с зеленкой и гнилыми помидорами
      Террориста встретили с зеленкой и гнилыми помидорами / Скрин из видео

      Он участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден – но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу.

      В 9:15 24 января 2015 года три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" из состава 5-й Таманской мотострелковой бригады ВС РФ, по приказу командующего ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Степана Ярощука выпустили 120 ракет калибра 122 мм по плотно застроенному микрорайону Мариуполя "Восточный". Ракеты поразили 37 частных домов, 22 многоэтажных дома, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптеку, кафе и станцию технического обслуживания.

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      Валерий Кирсанов – житель Мариуполя, агент российских спецслужб, сообщил информацию и скорректировал огонь по своему родному городу. Он единственный участник этого террористического акта, который был задержан – 8 других террористов идентифицированы как российские военные, и пребывают в России и на оккупированной территории. В российской армии плохо организована закрытая радиосвязь, и террористы, включая генерал-майора и двух полковников, обсуждали преступления по мобильным телефонам, причем даже называя свои реальные фамилии, места дислокации и состав сил, обсуждали результаты удара и корректировку огня, вот все необходимые доказательства.

      В любой воюющей стране этот человек, соучастник жестокого преступления, остался бы за решеткой до конца своих дней. Израиль, который ведет постоянную войну, дает каждому террористу пожизненный срок за каждого убитого, в Израиле Кирсанов получил бы минимум 29 пожизненных заключений.

      В Украине Кирсанов вышел на свободу.

      Пока украинским заложникам выдумывают приговоры, пока украинских граждан похищают в Беларуси и Крыму, вывозят в Москву на театральные суды – Украина выпускает "обменный фонд", террористов, вина которых доказана. Путину не надо менять террористов – их освобождает одного за другим само украинское государство. Им даже не надо прятаться – Кирсанов уже легализован, он может законно передвигаться по территории Украины, и продолжать работу на своих "кураторов".

      Украина сегодня показала, что мы беспомощны как государство себя защитить, что террористы могут участвовать в вооруженной агрессии, участвовать в убийствах и помогать врагу почти безнаказанно. Каких-то 4,5 года – это же ерунда. Суд вынес чудовищно мягкий приговор, но и этот жалкий срок сокращен Кирсанову законно – по "закону Савченко".

      Самому маленькому из убитых Кирсановым было всего 3 годика. Маленький Вячеслав Кашин погиб вместе с мамой, бабушкой и дедушкой у себя дома – российская ракета влетела прямо в их квартиру.

      тероризм
      Семья, погибшая от рук террориста Кирсанов, который сегодня ходит по улицам Украины...

      А Кирсанов будет жить на свободе дальше – облитый зеленкой, ему открыта дорога в РФ...

      Мы поощряем убийц убивать снова, и значит кровь не остановить. Самый жестокий беспредел и беспомощность государства прикрыты уродливой маской "гуманности".

      Президент Владимир Зеленский обязан немедленно высказать свою позицию по этому беспределу, то же самое обязаны сделать лидеры и всех парламентских партий. Новая Верховная Рада обязана ввести жесткую ответственность за терроризм, и убрать все лазейки для ухода от ответственности. Украина, беспомощная покарать своих палачей, выжить не сможет.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации СІЗО Обстрел Мариуполя Терроризм
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