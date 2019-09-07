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      Поради, які допоможуть зберегти нашу планету

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      Жити екологічно можна!
      Жити екологічно можна! / Фото з відкритих джерел

      Жити "зеленим життям" – це необов'язково ставати відлюдником, відмовившись від мирських благ. Це питання не пов'язане з "головним болем", навпаки воно просте.

      Просто треба щось змінити у нашій свідомісті та ставленні до співіснування з природою. Так само думка про те, що одна людина не в змозі щось змінити помилкова. Саме в цьому питанні багато залежить від кожного з нас. Якщо ми приділимо "зеленому" питання трохи нашої уваги, то позитивні результати будуть просто приголомшливі.

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      Поради які допоможуть зберегти планету Земля:

      Замініть звичайну лампочку в будинку на енергозберігаючу. Це дорівнює тому, якщо прибрати з наших доріг кілька мільйонів автомобілів.

      Не залишайте в режимі "очікування" електроприводи на ніч;

      Намагайтеся використовувати обидві сторони аркуша, адже це врятує від вирубки дерева;

      Віддавайте скло на переробку;

      Сушіть одяг на вулиці, а не в пральній машині. Це допоможе зберегти електроенергію;

      Вимикайте, виходячи з приміщення світло;

      Віддавайте прочитані друковані видання на переробку;

      Постарайтеся знизити покупку пластикових пляшок. Спробуйте повторно використовувати вже наявні. У світі переробляється лише трохи більше 10% від усіх вироблених пластикових пляшок. Решта на звалищах будуть близько тисячі років розпадатися на мікрочастинки, отруюючи все навколо;

      Чистіть зуби закривши водопровідний кран. Цим ви збережете більше 20 літрів води в день;

      Не допускайте протікання водопровідних кранів. Своєчасно усувайте найменше протікання води;

      Посадіть дерево, а краще декілька;

      Постарайтеся купувати продукти харчування місцевого виробництва. Це заощадить доставку автомобільним та іншим транспортом. Що в свою чергу скоротить викиди парникових газів;

      Змініть температуру в будинку. Зменшіть її взимку на 1 градус. Це допоможе заощадити до 10% світового споживання електроенергії;

      33% того, що ми викидаємо – це упаковки. Намагайтеся не купувати товар упакований два або більше разів, хоча досить і одного. Тим самим ви підтримаєте виробника, який намагається мінімально завдавати шкоди навколишньому середовищу;

      Віддайте старий телефон на переробку. В середньому кожні 18 місяців ми міняємо телефон. Щороку на звалищах виявляється понад 130 мільйонів телефонів;

      Підтримуйте свій автомобіль в справному стані. Вчасно міняйте паливні та повітряні фільтри;

      Віддавайте непотрібні металеві речі на переробку;

      Вирощуйте квіти у будинку, адже вони збагатять його киснем;

      Намагайтеся не користуватися одноразовими запальничками;

      Постарайтеся мінімізувати кількість одноразових поліетиленових пакетів. Намагайтеся ходити в магазин зі своєю багаторазової еко-сумкою. Пам'ятайте в світі щорічно використовується 500 млрд пластикових пакетів, які століттями будуть отруювати навколишнє середовище. Світ перенасичений пластиковими відходами. В Океані є цілий пластиковий острів, який за розмірами більше американського штату Техас;

      Віддавайте непотрібний одяг благодійним організаціям, адже це серйозно знизить використання сировини в світі на виготовлення нового одягу;

      Переходьте на квитки в електронному вигляді. Це істотно знизить потребу в папері;

      Вимикайте з розетки зарядний пристрій, якщо ви його в даний момент не використовуєте;

      Намагайтеся більше ходити пішки. Їздите на велосипеді;

      Використовуйте акумуляторні, а не лужні одноразові батарейки;

      Зараз пляжний сезон. Постарайтеся не засмічувати море і прибережний пляж, не лити миючі засоби, порошки, гелі та т. п. в море – для багатьох живих істот – це смертельна отрута!

      Це список найпростіших порад. Але в той же час їх виконання допоможе разюче змінити екологічну обстановку навколо нас і значно допомогти природі.

      Давайте допоможемо планеті Земля разом!

      Автор: Олександр Чистяков, голова Асоціації рибалок України

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      Автор: Все про экологию
      Теги: Новости политики Публикации Новости Украины Экология Электроэнергия
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