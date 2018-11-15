Порошенко и Кононенко продают Тигипко "Кузницу на Рыбальском": стороны сделали важный шаг

15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВІК", акционерами которых являются президент Петр Порошенко и его соратник нардеп Игорь Кононенко, подписали пакет документов по продаже завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузница"). Новым владельцем предприятия стала компания "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

Об этом пишет информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение вышеупомянутых инвестиционных фондов.

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"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованному сторонами графику", - говорится в заявлении.

В то же время в фондах отметили, что сделка требовала одобрения Антимонопольного комитета, который, со своей стороны, признал ее соответствующей действующему законодательству и предоставил разрешение на ее реализацию.

Кроме того, в релизе отмечается, что подготовку сделок сопровождала "Эрнст энд Янг" – одна из крупнейших международных аудиторских групп.

Как впоследствии в комментарии журналистам заявили представители Администрации Президента, соглашение о продаже "Кузницы на Рыбальском" следует рассматривать как один из шагов по реализации задекларированного намерения Порошенко полностью отделить бизнес от политики. В качестве примера они привели передачу компании "Рошен" в доверительную собственность компании "Ротшильд".

"После того, как Петр Порошенко как физическое лицо получит доход от продажи акций, он, согласно действующему законодательству, отразит его в электронной декларации. Так же будут оплачены все налоги и сборы, предусмотренные законом для этого вида доходов", –добавили в АП.

К слову, по итогам 2017 года, завод "Кузница на Рыбальском" увеличил чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом – до 18,62 миллиона гривен, а чистый доход компании вырос в 6,6 раза – до 776,18 миллиона гривен.

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До 2014 года предприятие занималось только гражданскими проектами, но с началом боевых действий на Донбассе начало участвовать в многомиллиардных военных госзаказах. Так, в условиях агрессии со стороны Кремля предприятие освоило производство новых разработок оборонного назначения, среди которых – 40-миллиметровый гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники, боевой машины "Скорпион". В 2015 "Кузница" начала работы по созданию двух новых бронемашин – 10-тонной "Тритон" и 15-тонной "Арбалет". Также завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

По убеждению журналистов-расследователей, тендеры на поставки оружия, бронеавтомобилей, катеров ВСУ "Кузница" выиграла на удивление легко. В частности, только за первый год президентства Порошенко активы завода выросли вдвое – до 706 миллионов гривен. Одна из версий такого обогащения – компания стала монополистом на тендерном полигоне государства.

Сегодня судозавод осуществляет в рамках гособоронзаказа строительство для военных госзаказчиков малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" презентовало потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань".

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко попал в скандал из-за завода "Кузница на Рыбальском". Так, НАБУ получило разрешение от суда проверить документацию завода. Детективы уверяли, что пограничники приобрели на заводе "Кузня на Рыбальском" боевые модули втрое дороже, чем планировали: за 60 миллионов гривен были приобретены 4 БТР, хотя за эти деньги планировалось приобрести 12 боевых модулей, то есть пулеметов.

Что еще известно о "Кузнице на Рыбальском"?

Это судо- и машиностроительная компания, задействованная в реализации оборонных заказов. По состоянию на первое полугодие 2018 года, основным акционером с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступал ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Капитал"(Киев), в котором сконцентрированы активы Порошенко. Вторым по величине акционером ЧАО с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВІК", который сконцентрировал активы Кононенко.



25 сентября 2018 года пресс-служба судозавода сообщила о планах по смене собственника предприятия. Позже информацию о готовящейся продаже "Кузницы на Рыбальском" подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, а затем и Порошенко, который заявил, что у судозавода должен быть отечественный собственник. Также в конце сентября о предварительной договоренности по приобретению "Кузницы на Рыбальском" сообщила группа "ТАС" Сергея Тигипко, которая пообещала озвучить планы развития предприятия после получения решения регулятора. 19 октября Антимонопольный комитет предоставил Тигипко разрешение на сделку. На 20 ноября в компании запланировано проведение внеочередного собрания акционеров компании, на котором запланировано обновить учредительные документы.