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      Екатерина Одарченко

      Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?

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      Порушення на виборах-2019
      Порушення на виборах-2019 / Власно.info

      За даними громадянської організації "Опора", тенденція порушень в процесі голосування на виборах Президента України йде до зниження порівняно з виборами 2014 року.

      Також в "Опорі" розповіли, що процедурні порушення у роботі фіксувалися на 16% дільничних виборчих комісій (ДВК), тоді як в 2014 році це було на 20% дільниць. А недопуск спостерігачів на ранкове засідання зафіксували на 0,5% ділянок, тоді як в 2014 – майже на 5%.

      Проте, показники порушень пов'язаних з фотографуванням бюлетенів по країні в 2019 році більше, ніж було в 2014 році, заявила Ольга Айвазовська на пресконференції ГО "Опора".

      Ляшко
      Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своєю позначкою

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      Проте, ці факти як раз і є підтвердженням того, що фальсифікації були і їх могло бути більше ніж на президентських виборах 2014 року. Адже основна фальсифікація на якій журналісти не раз концентрували увагу – сітки підкупу. Правопорушення про підкуп та порушення таємниці голосування надходили до правоохоронних органів цілий день. Статистика МВС свідчить, що до поліції надійшло 2605 повідомлень про події та правопорушення пов'язані з порушенням виборчого законодавства.

      Порушення виборчого законодавства

      Якщо фактів роздачі самих грошей було мало, то це не значить, що виборці не отримали їх перед голосування або мають отримати у майбутньому. Така ситуація – це продовження технології підкупу виборців, що починалося зі спрощеної системи отримання соціальної допомоги та обходу від дверей до дверей місяць тому і довше.

      Технологія підкупу складалася з чотирьох хвиль та використовувала адміністративний ресурс.

      Перша – агітатори фіксують можливих виборців завдяки зібраним підписам на підтримку ініціативи президента щодо ЄС та НАТО. Розглядають електорат, який підтримує ЄС та НАТО, як лояльний до президента так і не дуже лояльний.

      Спосіб підкупу виборців
      Один зі способів знайти прихильників

      Друга хвиля – розширення прихильників за рахунок тих, хто поки не визначився, за кого голосувати.

      Третя – відбувається в останній тиждень перед виборами. Її задача – переконати нейтральних та мобілізувати "своїх" виборців. Агітатори обходять помешкання, де живуть лояльні і потенційні прихильники Кандидата в президенти, і просять прийти на виборчу дільницю віддати свій голос, а в замін їм нададуть матеріальну допомогу та допомагають заповнити відповідні документи на її отримання.

      І остання хвиля – переконатися в прихильності електорату, провести агітації з тими, хто міг передумати та під час самих виборів проконтролювати як було проголосовано.

      Тому не можна однозначно сказати, що порушень з підкупом виборців стало менше, але однозначно змінилися технології підкупу. Вони стали менш помітними та більш технічними.

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      Автор: Екатерина Одарченко
      Теги: Новости Украины Публикации Выборы Президента 2019 Новости политики Нарушения на выборах
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