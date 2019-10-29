Построят ли немцы собственные космические корабли?

Сначала немцы восприняли это предложение, будто идею некоего киношного изобретателя-дурака: ФРГ нуждается в собственном космодроме и собственных космических кораблях!

Но выразил эту мысль не какой-то дурак, а один из самых уважаемых в Германии институтов: Федеральный союз немецкой промышленности (BDI). Что же предлагают немецкие предприниматели? Не больше и не меньше, чем строительство "частного космопорта", с которого начнут запускать в космос сначала небольшие ракеты-носители, а потом – все большие и большие космические корабли.

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Зачем немцам собственные космические корабли?

Ракетные старты в Германии? На первый взгляд, это бред. Министра экономики ФРГ Петера Альтмайера просто подняли на смех, когда он заявил, что желает детально проверить это предложение. Но действительно ли оно является таким уж смешным и нереалистичным? Альтмайер считает, что космические полеты – это направление, в котором Германия так или иначе занимает ведущие позиции, хотя и работает исключительно вместе с другими странами. Развитие этой отрасли зафиксировано в правительственной агенде под названием "Национальные промышленные стратегии 2030". Правда, в реальности многие эксперты, наоборот, считают, что немцы отстают в космической отрасли от большинства развитых стран и предупреждают даже, что если не принять меры, то это отставание станет необратимым. Другие страны гораздо больше делают для своих национальных космических программ.

На самом деле, сейчас во всем мире можно заметить очередной всплеск "космической популярности". Вероятно, причиной его стал Илон Маск со своими сногсшибательными проектами освоения Луны и Марса, охоты на астероиды и другими идеями, которые ранее казались чисто фантастическими, пока он не взялся за их реализацию. Это привело к тому, что государства и континенты вдруг снова почувствовали большой интерес к космосу: скажем, к Луне успели прислать экспедиции США, Индия, Китай, Израиль (Россия, к слову, пообещала построить свою первую лунную станцию ​​в 2015 году, но до сих пор вообще не почесалась и вряд ли будет иметь такую ​​возможность в ближайшие десятилетия – ну, это такое), появились первые частные космические компании – конкуренты Маска, а государственные и межгосударственные агентства интенсифицируют свои космические программы. Большое дело сделало американское космическое агентство NASA, просто позволив частным ракетным концернам участвовать в конкурентной борьбе за право послать в космос свои корабли с экипажами.

В Европе, на национальном уровне – то есть, за пределами общеевропейского космического бюджета – одна только Франция тратит на собственную космическую программу ежегодно 700 миллионов евро (для сравнения – в Германии национальный космический бюджет составляет лишь 285 миллионов евро). На этом фоне призыв к созиданию частного космопорта в Германии был встречен недоверчивым качанием голов, удивлением и вопросами – кто стоит за этой причудливой мыслью?

Скептики вполне справедливо отмечают, что Германия, в силу своей большой плотности заселения, является далеко не идеальным местом для космической площадки. По крайней мере – не для запуска коммуникационных спутников, которые обычно выводятся на стационарные орбиты в 36 тысячах километров над земным экватором. Большинство стартовых площадок для их носителей, таким образом, расположены вблизи экватора – это намного дешевле.

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Ракетам не обязательно стартовать вертикально

Правда, есть космодромы и в северном полушарии, например, российский Плесецк. Но оттуда стартуют к так называемым "приполярным" орбитам – эти орбиты используются обычно спутниками наблюдения за поверхностью Земли – метеорологическими, геологическими и шпионскими. Что касается Германии – то можно было бы построить космодром для небольших ракет-носителей, которые, соответственно, понесут небольшие спутники – исследовательские и опять же шпионские. Или – для быстрой замены спутников, которые отработали на орбите свое.

В конце концов, ракете не обязательно стартовать именно вертикально. Есть возможность использовать самолеты в качестве летучих стартовых платформ. Британский миллиардер Ричард Брансон, например, использует для своей компании Virgin Orbit списанный грузовой самолет. В США уже несколько ракет-носителей со спутниками были запущены с самолетов.

Но факт остается фактом: Германия является далеко не идеальной страной для построения космодрома. Здесь нет влюбленных в космос миллиардеров вроде Маска или Брансона или основателя всемирной торговой платформы Amazon Джеффа Безоса с его космической компанией Blue Origin, пока – крупнейшим конкурентом масковой SpaceX.

Кроме того, гипотетический немецкий космодром стал бы национальной программой внутри европейской – в Европе космосом занимается Европейское космическое агентство ESA. До сих пор европейцы используют стартовую площадку Куру, расположенную во французской Гвиане в Южной Америке. Именно туда сейчас вкладываются миллионы евро, готовится новая стартовая платформа для новой европейской тяжелой ракеты Ariane 6. В этом строительстве Германия участвует. Именно эта ракета может стать основным носителем для европейской экспедиции на Луну.

Спутники уменьшаются

Впрочем, европейская или даже просто немецкая миссия на Луну – это лишь одна из многих идей, которые бродят сейчас по Европе из-за того, что космос снова становится популярным и интересным. Для немецкой промышленности собственный космодром – это не просто символ. Это – прорыв в инновационных технологиях, проект, способный принести новые изобретения, новые принципы работы и, наконец – большие деньги. Так, по крайней мере, считает руководитель группы BDI, которая разработала это предложение, Маттиас Вехтер. По его словам, технический прогресс уже сейчас сделал возможным разрабатывать и запускать в производство все меньшие и меньшие спутники. "Поэтому, соответственно, усиливается потребность в меньших и более гибких системах носителей", – объясняет Вехтер. Большие ракеты типа Ariane тоже будут разрабатываться – но вместе с ними – маленькие ракеты и маленькие сателлиты.



Ракета Ariane 6 / Фото WordPress.com

Для Вехтера и BDI так называемые "Micro Launcher" (маленькие ракеты-носители) являются реальной надеждой для немецкого космического рынка, причем с двух сторон: Германия уже сейчас является одним из мировых лидеров в обработке информации из космоса, но в будущих "спутниковых облаках" (больших количествах небольших спутников, которые уже сейчас выводит на орбиту тот же Маск) будет необходимость в оперативной замене сателлитов, которые вышли из строя – и немцы могут из собственного космодрома стартовать такие сателлиты, обслуживая эти "спутниковые облака". Большие ракеты, запущенные с экватора, могут, конечно, это делать тоже, но это будет значительно дороже и медленнее – а замену нужно делать "в режиме реального времени".

До сих пор логистика, необходимая для старта ракет из экваториальных космодромов, является, скорее, медленной и несгибаемой. Поэтому, скажем, европейская компания Airbus расположила свой новый завод по производству спутников неподалеку от космического центра Кеннеди во Флориде, США. "Есть большая угроза того, что спутниковая промышленность просто уйдет из Европы", – предупреждает Вехтер. Германия, таким образом, нуждается в собственной стартовой площадке для своих "микролаунчеров".

Пример Великобритании

В Германии уже есть три потенциальные пользователи такого космодрома: стартап Isar Aerospace, компания Hyimpulse и фирма Rocket Factory Augsburg (RFA), дочернее предприятие крупного бременского аэрокосмического концерна OHB, который, собственно, считается главным "спонсором" идеи немецкого космопорта. Его шеф Марко Фукс подчеркнул на берлинском космическом конгрессе свою заинтересованность в этом проекте, а также его большой коммерческий потенциал. Примером для него, по словам Фукса, может служить Великобритания: в течение последних лет британское космическое агентство инвестировало два с половиной миллиона фунтов стерлингов в проект шотландского космодрома "А'Мойн". Британская компания Orbex, которая получила заказ на строительство малых ракет-носителей, кроме того, получила государственные гарантии на пять с половиной миллионов фунтов. Кроме американской ракеты "Электрон", которая сейчас запускается из Новой Зеландии, ракета "Орбекс" должна стартовать именно с этого космодрома. То есть, пока немцы обсуждают выгоду подобного проекта – британцы уже строят собственный частный космодром.

Поэтому немецкий союз предпринимателей пытается ускорить принятие конкретного решения. "Британские действия имеют характер примера, немецкое правительство обязательно должно с ним ознакомиться", – предлагает Вехтер. Но где именно в Германии может стартовать первая ракета? Вблизи от аэропорта Росток-Лааге? Или в Баварии? Одним из наиболее возможных кандидатов является городок Нордхольц в Нижней Саксонии – тамошний аэропорт Куксхафен уже сейчас имеет всю необходимую для космодрома инфраструктуру. Это в свое время позволило американцам использовать его как запасной космодром для приземления своих космических шаттлов. Проблема, однако, заключается в том, что расположенное вблизи озеро Ваттенмеер входит в перечень "мирового природного наследия" ЮНЕСКО и непонятно, не повлияет ли негативно на него такой космодром?

До сих пор немецкие космические программы ограничивались общими проэктам с другими европейскими странами-членами ESA. Начнет ли теперь Германия собственную "космическую эпопею"? В Европейском космическом агентстве по этому поводу отвечают дипломатично:

Мы приветствуем рост в Германии интереса к космическим полетам и воспринимаем эти планы, как строительство космодрома В Германии, а не НЕМЕЦКОГО космодрома,

– подчеркнул Даниэль Нойеншвандер, директор ESA по вопросам космического транспорта.

А пока Германия строит только части космических кораблей для других. Половина американской ракеты-носителя "Орион" строится в Бремене, на заводе компании Airbus. Американцы собираются запускать с этой ракетой в 2024 году первую долгосрочную экспедицию на Луну со времен программы "Аполлон". Поэтому, вероятно, немцы могут себе позволить построить и целую ракету?

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