"Уставшие" навсегда
Несмотря на большое количество нежелающих вести боевые действия среди военнослужащих вооруженных сил российской федерации, командование наплевало на их мнения и отправляет людей под разными предлогами на явно убийственные штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.
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Истощенные российские оккупанты все чаще накладывают на себя руки / Фото "День за днем"
Так, на прошлой неделе военнослужащий 25 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 11202, луга) тамкамазян, находясь в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения, покончил с собой, взорвав гранату на одной из позиций в Харьковской области.
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