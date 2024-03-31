767 дней продолжается героическая борьба украинцев против российских захватчиков. Защитники ежедневно заставляют врага жалеть о том, что он решился посягнуть на нашу землю.
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Убытки противника
Уже более 440 тысяч солдат потеряла армия страна – агрессор, пытаясь оккупировать чужие территории. Несколько десятков вражеской техники были уничтожены точными ударами из оружия, переданного союзниками.
Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 650 вражеских солдат, 15 танков, 20 БМП и 44 артиллерийские системы.
Насколько выросла плата России за агрессию:
- личного состава – 442170 (+650) человек;
- танков – 6966 (+15);
- боевых бронированных машин – 13304 (+20);
- артиллерийских систем – 11050 (+44);
- РСЗО – 1023 (+0);
- средства ПВО – 743 (+7);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30);
- крылатые ракеты – 2048 (+2),
- корабли /катера – 26 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 717 (+47);
- специальная техника – 1823 (+9).
Потери врага по состоянию на 31 марта / Фото Генштаб