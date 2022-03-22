Людям напомнили, что если жилье расположено в зонах, где регулярно проходят бои, окна следует закрыть мешками с песком или мебелью. Это поможет избежать разлета обломков стекла.
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Как распознать обстрел
- Минометный обстрел. Если слышен свист снаряда, а через 2 – 3 секунды взрыв – это минометный обстрел. Надо сразу лечь на землю, голову накрыть руками или сумкой.
- Обстрел стрелковым оружием – это обстрел из пистолетов, автоматов, винтовок или пулеметов.
- Артиллерийский обстрел. Если слышен залп запуска, видны дымные следы снаряда в воздухе или вспышки ночью – это может быть артиллерийский обстрел системами залпового огня. Речь, например, о "Граде".
Как защититься во время обстрелов
Минометный обстрел
После взрыва первого снаряда при минометном обстреле нужно быстро найти место, где укрыться. Для тайника подойдет углубленное укрытие: подземные переходы, метро, укрытие, канализационный люк, яма, траншея и т.д.
Заметим, что при минометных обстрелах опасно прятаться в подъезде, под арками, в подвалах, на лестничных площадках, возле автомобилей или заправок. Есть большая угроза попасть под завалы.
В случае, если здание обрушилось в результате обстрела – нельзя самостоятельно разбирать завалы. Детальнее о том, как действовать при завале дома – читайте по ссылке.
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Обстрел стрелковым оружием
Если при обстреле стрелковым оружием человек находится дома, то необходимо укрыться в закрытом помещении как можно дальше от дверей и окон. Например, в ванной или на лестничной площадке подъезда.
Если такой возможности нет – нужно лечь на пол и прикрыть стойким предметом. В случае, если человек при обстреле находится на улице – нужно лечь на землю и прикрыть голову руками.
Эффективной защитой может стать любой крепкий выступ: ступеньки или бетонная мусорная урна. Однако не стоит прятаться за автомобилями или киосками.
Артиллерийский обстрел
При артиллерийской обстреле системами залпового огня необходимо сразу упасть на землю, закрыть голову сумкой или руками. Первый обстрел следует переждать лежать, а затем прятаться в безопасном углубленном помещении.
При этом следует выбирать место в углу, недалеко от выхода. При этом оставаться в укрытии необходимо не менее 10 минут после завершения обстрела.
Как вести себя во время обстрелов / Инфографика Spravdi