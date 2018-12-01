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      Как ловят предателей "ЛНР", или Очередная пропаганда в псевдореспублике

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      В "ЛНР" идет охота на ведьм
      В "ЛНР" идет охота на ведьм / nk.org.ua

      Во вчерашних вечерних новостях показали очередное разоблачение – местными "силовыми структурами" раскрыт "агент украинских спецслужб".

      Им оказалась женщина, которая какое-то время жила в Счастье и работала на кухне украинских военных объектов. Там она и была замечена, завербована для работы с украинскими спецслужбами.

      Этот ролик показали в конце ленты новостей и как бы между прочим – между новостями культуры и достижениями в спорте. Ведущий новостей сказал, что женщине дали 12 лет лишения свободы за измену "ЛНР-Родине". Поймана она была на передаче денег местному "военному" за предоставляемую ей информацию. И пока телезритель переваривал эту информацию о поваре-секретном агенте с внешностью женщины рабочей профессии и не самого высокого интеллекта, с ней показали ролик.

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      Татьяна Горбулич, она же "Тамила" давала интервью из мест заключения. Основной посыл ее обращения к зрителям был в том, что поступать как она не нужно, потому что это не стоит никаких денег, а те, кто вербует, отказывается от своих агентов сразу же после их обнаружения, оставляя их наедине с их же проблемами.

      Я могу сказать только то, что я в ужасе от всего происходящего сейчас. Расхожий оборот "в шоке" вполне описал бы мое состояние. О предателях "Родины" говорят между прочим перед сводкой погоды. Их так много, что даже не регулярно просматривая местные новости можно узнать об очередном разоблачении. Меняются только их имена, позывные и срок лишения свободы, а истории все похожи как под копирку.

      Самое удивительное, эти тайные агенты – обычные люди: повара, люди рабочих профессий, медработники... Те, кто по роду своей деятельности, никак не связан с местными "военными" объектами, и кому попасть туда будет крайне сложно. Почему выбирают их, если провал будет очевиден? Почему человек по разным причинам соглашается на сотрудничество – я могу понять – страх или денежные мотивы. Но та же раскрытая "Тамила" выглядела никак не благополучным Штирлицем, а женщиной с остановки Динамо – Камброд.

      В местных новостях часто показывают тех, кто сам пришел сдаваться, обратившись в местные правоохранительные органы после неудачного акта вербовки. Это похоже на пресс-конференцию. Несчастные рассказывают о том, что их "принуждали к сотрудничеству, применяя угрозы, запугивание или силу". Часто объектом спекуляции выступали их родственники, которым обещали лечение на территории Украины в случае согласие сотрудничества, или проблемы в случае отказа работы на украинские спецслужбы.

      Почему я так удивлена? В мой мир никак не укладывается информация о том, что эта война – настоящая. И что ее реалии настолько страшные. Что рядом со мной, одной из мамочек, в холле музыкальной школы может сидеть такой "агент разведки", или моим попутчиком в маршрутке может быть он или она… 

      Но даже не это – срок, который грозит каждому такому вот агенту в "ЛНР" – пожизненное лишение свободы. Задумайтесь. И сколько их уже сидит за решеткой? Если я, рядовой обыватель, видела такие "пресс-конференции" раскрытых "агентов" уже не меньше десятка раз...

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Публикации арест Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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