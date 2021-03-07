Генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, Альберт Бурла отложил визит в Израиль. Все потому, что он привит не полностью.

Бурла получил только одну дозу вакцины из двух. Обе дозы не получили и члены его делегации.

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Гендиректор фармацевтического гиганта должен был попасть в Израиль уже 8 марта. Теперь визит перенесли на конец весны, сообщает израильский 12 канал.

В компании подтвердили СМИ, что запланированный визит был отложен, но как-то подтверждать или опровергать причины отмены там отказались.

Мы продолжаем быть заинтересованными в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения и участвующими в успешной вакцинации в Израиле,

– заявил представитель Pfizer каналу, не упоминая причин отсрочки.

Зачем 2 дозы вакцины

Чтобы обеспечить большую защиту от вируса нужно сделать 2 прививки от коронавируса. Бурла и некоторые члены его команды ее пока не получили. Другие – получили обе дозы, но не завершили минимальное семидневное ожидание.

Справка. Ранее 59-летний Бурла заявил, что не будет "влезать без очереди", чтобы получить вакцину, даже несмотря на то, что он является руководителем компании, которая производит препарат.

Другие причины отсрочки поездки

Ранее предполагали, что поездку отложили, чтобы не влиять на общенациональное голосование. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху неоднократно рекламировал личные отношения с Бурлой как основную причину, благодаря которой Израиль смог обеспечить большое количество вакцин против коронавируса так быстро.

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Что известно о вакцинации в Израиле

Министерство здравоохранения страны заявило: что по состоянию на вечер 4 марта – 4 896 113 израильтян получили первую дозу вакцины.

Из них – 3 642 338 также получили вторую.



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