Глава Pfizer Бурла не сможет попасть в Израиль, потому что не вакцинирован от коронавируса
Генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, Альберт Бурла отложил визит в Израиль. Все потому, что он привит не полностью.
Источник:The Times of Israel
Бурла получил только одну дозу вакцины из двух. Обе дозы не получили и члены его делегации.
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Гендиректор фармацевтического гиганта должен был попасть в Израиль уже 8 марта. Теперь визит перенесли на конец весны, сообщает израильский 12 канал.
В компании подтвердили СМИ, что запланированный визит был отложен, но как-то подтверждать или опровергать причины отмены там отказались.
Мы продолжаем быть заинтересованными в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения и участвующими в успешной вакцинации в Израиле,
– заявил представитель Pfizer каналу, не упоминая причин отсрочки.
Зачем 2 дозы вакцины
Чтобы обеспечить большую защиту от вируса нужно сделать 2 прививки от коронавируса. Бурла и некоторые члены его команды ее пока не получили. Другие – получили обе дозы, но не завершили минимальное семидневное ожидание.
Другие причины отсрочки поездки
Ранее предполагали, что поездку отложили, чтобы не влиять на общенациональное голосование. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху неоднократно рекламировал личные отношения с Бурлой как основную причину, благодаря которой Израиль смог обеспечить большое количество вакцин против коронавируса так быстро.
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Что известно о вакцинации в Израиле
- Министерство здравоохранения страны заявило: что по состоянию на вечер 4 марта – 4 896 113 израильтян получили первую дозу вакцины.
- Из них – 3 642 338 также получили вторую.
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