Тело обнаружили в селе Обертовщина, недалеко от границ Беларуси и Польши. В Брестской Краснознаменной пограничной группе имени Дзержинского сообщили, что боец был только в 2003 году рождения, пишет 24 Канал.

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Что известно о суициде военного

Днем 20 марта в селе Обертовщина Каменецкого района в помещении отделения пограничного контроля "Высоко-Литовск" обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида,

– заявили белорусские пограничники.

Они заверили, что бойца 2003 рождения призвали в октябре 2022 года. Покойный служил в Брестской пограничной группе.

Белорусские пограничники не назвали причину инцидента, однако заверили, что на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины инцидента устанавливаются.

В России к самоубийству прибегают чиновники

В России сообщили сразу о два самоубийства:

начальника полиции Иркутска Германа Братчикова;

экспрокурора Московской области Бориса Наместникова.

Причины вероятной самоликвидации россиян пока неизвестны. Однако отмечают, что Герман Братчиков застрелился сразу после рабочего совещания в зуме с начальством. Относительно 90-летнего Бориса Наместникова, его тело обнаружили дома в квартире.