Раньше тоже было непросто. Мы не могли планировать на год вперед, но хотя бы могли примерно предположить, что будет завтра. Сегодня мы такой роскоши лишены.

Завтра может быть новый штамм, новый локдаун, новый кризис и новые неприятности.

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Сохранять психологическую стабильность в нестабильном мире – многим эта задача наверняка кажется невыполнимой.

Как смотреть в завтрашний день без паники

Тем не менее, я сформулировал для себя пять простых правил, следуя которым умудряюсь смотреть в завтрашний день если не с уверенностью, то хотя бы без паники.

1. Сосредоточиться на своих делах, своем мире, семье, детях. Это важно в любых условиях – независимо от эпидемиологической и политической обстановки.

2. Побольше читать (по возможности еще и писать), смотреть хорошее кино, слушать лекции о культуре (горячо рекомендую культуролога Татьяну Черниговскую). Уверен, что именно культура делает человека человеком и помогает ему оставаться человеком, что бы ни происходило.

3. Следовать приятным повседневным ритуалам, даже если на завтра запланирован конец света. Если таких ритуалов нет – придумать их. Для меня, например, одним из таких ритуалов служит ежедневное поливание домашних растений.

4. Заниматься не только интеллектуальным трудом, но и физическим. Когда меня донимают дурные мысли, я беру ведро и швабру и отправляюсь мыть подъезд в своем доме. Соседи мне за это очень благодарны, хотя и немного шокированы.

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5. Жениться (или выйти замуж). Этот совет работает только при наличии по-настоящему близкого и любимого человека. Лучшего способа обрести душевную стабильность человечество пока не придумало. Попробуйте, это действительно работает!