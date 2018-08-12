23:10
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Блог Медиа

Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів

768
Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / 24 Канал

Журналісти 24 Каналу зібрали топ-5 блогів. які читали найбільше цього тижня.

1. Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову 
Є у нашому суспільстві певний прошарок населення, який закликає до революції та походу захисників України на Київ, щоб "розібратися із злочинною владою".

2. Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України 
Відкриваючи пам'ятник Іллі Муромцю, мер Кличко підкреслював, що на монумент не витрачено ані копійки з міського бюджету.

3. Нова смертельна гра для підлітків "Момо": що це таке та чому це важливо 
Нещодавно у мережі з'явилась моторошна розвага, що провокує самогубство дітей зі слабкою психікою, на кшталт суїцидальної гри "Синій кит". Імовірно, вона вже підбирається до України.

4. Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина 
То, что называется "не прошло и два года", а если уж быть совсем точным, то три, со дня когда глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент России Владимир Путин обладает состоянием в 200 миллиардов долларов, как в Сенате решили эти деньги отследить.

5. Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты 
В августе прошлого года Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.

Читайте також: Подорожі Україною: неймовірні місця Херсонщини, які вражають красою

 

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Публикации Виталий Кличко Блоги недели
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
сегодня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук