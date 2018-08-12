Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів

Журналісти 24 Каналу зібрали топ-5 блогів. які читали найбільше цього тижня.

1. Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову

Є у нашому суспільстві певний прошарок населення, який закликає до революції та походу захисників України на Київ, щоб "розібратися із злочинною владою".

2. Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України

Відкриваючи пам'ятник Іллі Муромцю, мер Кличко підкреслював, що на монумент не витрачено ані копійки з міського бюджету.

3. Нова смертельна гра для підлітків "Момо": що це таке та чому це важливо

Нещодавно у мережі з'явилась моторошна розвага, що провокує самогубство дітей зі слабкою психікою, на кшталт суїцидальної гри "Синій кит". Імовірно, вона вже підбирається до України.

4. Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина

То, что называется "не прошло и два года", а если уж быть совсем точным, то три, со дня когда глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент России Владимир Путин обладает состоянием в 200 миллиардов долларов, как в Сенате решили эти деньги отследить.

5. Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты

В августе прошлого года Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры.

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