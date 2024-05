Такое природное явление происходит не впервые, но все же многим оно не понятно. В Украине 1 апреля пыль накрыла сразу несколько регионов: сначала Юг, потом Центр, а затем и Запад. Сеть переполнили живописные, а порой жуткие фото.

К теме Летом в Украину вернется пыль из Сахары: прогноз климатолога

Можно ли назвать пыль из Сахары песчаной бурей

Конечно же, всех интересовало, насколько безопасно несколько дней дышать пылью. В то же время синоптики не спешили называть пыль из Сахары именно бурей. И это также вызвало вопросы у рядовых людей.

Согласно информации ГСЧС Украины, в течение 31 марта – 1 апреля 2024 года в атмосфере на высоте 1 – 2 километра над Украиной наблюдались юго-западные потоки, которые переносили очень теплый и запыленный воздух из северных районов Африки.

В этот же период на территории Украины метеорологические станции фиксировали мглу (скопление зависших в приземном слое атмосферы твердых частиц пыли, дыма и пожара, что вызывает ухудшение видимости), метеорологическая дальность видимости была 10 километров.

Эколог Владислав Михайленко, с которым пообщался The Ukrainian Review, объяснил, что есть разные подходы к определению бури.

Например, определение, которое дает Всемирная метеорологическая организация, выглядит следующим образом: A dust storm is an ensemble of particles ofdust or sand energetically lifted to great heights by a strong andturbulent wind (WMO, 2017).

"Согласитесь, это довольно размытое понятие. В то же время синоптики Украинского гидрометцентра отмечают, что для пыльной бури скорость ветра должна быть выше 12 метров в секунду, а длиться это должно 3 часа и более", – объясняет эколог.

Зато The United Nations Office for Disaster RiskReduction (UNDRR) предоставляет классификацию пыльных бурь, исходя из двух основных критериев: видимость и узлы (knots, kt).

Украинцам понятнее не узлы, а метры в секунду.

Классификация пыльных бурь:

light песчаная или пыльная буря: здесь видимость достигает менее 3000 метров, а порывы ветра больше или равны 10 метрам в секунду;

moderate песчаная или пыльная буря: видимость менее 1500 метров, а порывы ветра больше или равны 15 метрам в секунду;

heavy песчаная или пыльная буря: видимость менее 500 метров, порывы ветра больше или равны 20 метрам в секунду.

Так что, если исходить из этого определения, в Украине не было именно бури.

В Киеве 2 апреля были скорости ветра 15 – 20 метров в секунду – это, по моему мнению, корректно назвать пыльной бурей. Зато в Одессе ветер был спокойный, и пыль просто летала в воздухе и оседала на землю, авто и тому подобное. Здесь больше подходит термин "пыльное облако" или "запыленность",

– добавляет эколог Владислав Михайленко.

В Министерстве защиты окружающей среды, куда The Ukrainian Review отправил запрос, говорят, что стихийное явление – сильная пыльная буря – метеостанциями не фиксировалось.

2 – 3 апреля 2024 года перемещение холодного атмосферного фронта с запада на восток страны обусловило опасные порывы ветра 15 – 22 метра в секунду. Перед фронтом в приземном слое высотой 10 – 20 метров порывы ветра кратковременно поднимали пыль и песок уже на территории Украины, ухудшалась видимость.

В Украине скорее была мгла, а не буря

Синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук в эфире "Радио Культура" объясняла: явление, которое наблюдалось в Украине, корректнее называть мглой, а не пыльной или песчаной бурей. В частности потому, что подавляющее большинство пыли в воздухе над Украиной было местного происхождения.

Песчаная буря наблюдалась именно в Сахаре, в период с 21 по 25 апреля. Она характеризовалась вынесением в атмосферу значительного количества песка. Порывы ветра перемещались из тех широт через Средиземное море на Центральную Европу и тогда уже в Украину. А Европу накрыла уже пыльная буря – то есть в атмосфере остались мельчайшие песчаные частицы.

"Когда мы наблюдали песчаную бурю над Сахарой, то за 5 дней в атмосферу постепенно поднялось очень большое количество частиц песка. И даже когда ветер проходил над Средиземным морем, часть песка оседала. Но пыль все равно попала в Европу, еще и настолько интенсивно, что поднялась до тех широт, где находится Скандинавия", – рассказала синоптик.

Стоит добавить, что пыль из Сахары разносилась по Европе почти до конца месяца. Например, 24 апреля она добралась до Греции, и там наблюдалась характерная мгла оранжевой окраски.

Как пыль добирается до Украины

Это аномальное явление, но оно не является уникальным. Ведь ежегодно из Сахары выносится от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Песок быстро падает обратно на Землю, потому что его частицы больше. А вот пыль, которая является наименьшими частицами, иногда может путешествовать на тысячи километров. В 2020 году Соединенные Штаты пережили самую масштабную в истории Сахары пыльную бурю, которую эксперты назвали "Годзила".

Это природное явление действует как противовес потеплению от парниковых газов, демонстрируя, как пустынная пыль может влиять на глобальную температуру.

В этом году пыль из Сахары дошла до Европы и Северной Америки, что глубоко повлияло на глобальные экологические системы. Трансконтинентальные путешествия пыли влияют на климат, биологию океана и экосистемы далеко от своего источника, говорят в Министерстве защиты окружающей среды.

Но чтобы пыль из Сахары дошла до Украины, должны совпасть несколько условий. Чтобы пыльное облако высоко поднялось, должна быть высокая интенсивность ветра. И должны быть синоптические условия, чтобы пыль могла попутешествовать.

По словам синоптика Анжелики Ганчук, весной наиболее сухо и ветрено, поэтому такие явления фиксируют именно в эти месяцы.

Самое благоприятное условие для пыльных и песчаных бурь – это сухость. И даже без пыли из Сахары в Украине периодически фиксируют пыльные бури в засушливых регионах, то есть на Востоке и Юге. В условиях сухого климата сильные порывы ветра поднимают пыльные частицы в атмосферу.

Насколько опасна пыльная буря для людей

Для того чтобы представлять реальную угрозу для населения, буря должна длиться более трех часов. Самая опасная буря там, где она образовалась, чаще всего речь о пустыне. Там может быть настолько сильный ветер, что вырывает деревья с корнями.

К счастью, для Украины не было угрозы, потому что к нам пыль добралась значительно позже и в воздухе было меньше примесей. А эколог Владислав Михайленко и подавно замечает: опасность от бури есть, но ее не надо преувеличивать. Ветер из Сахары не представляет глобальной угрозы, а пыль опасна для людей с респираторными заболеваниями. Впрочем, и пыль при благоприятных условиях достаточно быстро оседает, поэтому качество воздуха восстанавливается.

Однако ухудшение видимости во время пыльной бури может вызвать нарушения в работе транспортной и авиационной систем.

Возьмем для примера суперпыльную бурю 2021 года в Восточной Азии: в Монголии было зарегистрировано 10 смертей, 12 провинций на севере Китая пострадали, тысячи авиарейсов были приостановлены, а системы общественного транспорта остановлены. Кроме того, пыльные бури могут уничтожить верхний слой почвы, нанести ущерб посевам, задержать транспортировку, нарушить торговлю и уменьшить рекреационную ценность ландшафтов. Но для этого нужны условия именно пыльной бури,

– объясняет эксперт.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха на сети гидрометеорологических организаций проводится согласно методическим указаниям в 35 городах Украины. По данным мониторинга радиационного фона, что осуществляется стационарными постами наблюдения 4 раза в сутки, по всей территории Украины отклонений от нормативных значений после указанного метеорологического явления не зафиксировано.

Государственным учреждением "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" были даны рекомендации территориальным учреждениям системы общественного здоровья по мониторингу атмосферного воздуха по территории всей Украины.

По данным проведенного мониторинга запыленности атмосферного воздуха, показатели на пике ситуации превышали нормативный в 2-3 раза в отдельных точках.

"Вместе с тем следует отметить, что ситуация была краткосрочной и значительного влияния на состояние общественного здоровья не установлено, кроме возможных некоторых проявлений обострений хронических легочных болезней у отдельных лиц", – объясняют в Министерстве защиты окружающей среды.

В целом порывы ветра, сопровождающиеся подъемом песка в атмосферу, характерны для пустынных регионов. Аномальна в этом контексте дальность занесения пыли. Ведь, если на территории Африканского континента такие явления могут наблюдаться довольно часто, то на территорию Европы или Американского континента они распространяются раз в несколько лет.

Поэтому говорить о каком-то существенном вреде от таких бурь нельзя. Эксперты уверяют, что существенный вред опыления может нанести, если длится несколько часов подряд. А поскольку европейский климат более влажный и умеренный, последствия не будут ощутимы.

Наличие пыли не означает, что порог загрязнения атмосферного воздуха будет превышен. В Украине за этим можно следить на официальных ресурсах, например "Экоугроза", а также на официальных ресурсах Укргидрометцентра и ГСЧС Украины.