Как пояснила журналистка Ольга Худецкая, продлить им меру пресечения не смогли, потому что судьи Белоцерковского суда "решили дружно сходить в отпуск".
Важно Похищение и пытки Луценко и Вербицкого: под стражу взяли нового подозреваемого
Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения.
Чуда пока не произошло, оба вышли,
– написала она.
В то же время Мысливому объявили новое подозрение. Дело в том, что следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления.
Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но затем в заседании объявили перерыв до 10:00 утра.
Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко: главное
- Во время Революции Достоинства в ночь на 21 января 2014 года группа "титушок" похитила из больницы активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Активных участников Майдана не только допрашивали, но и пытали.
- Уже в конце января 2014 года у лесу под Киевом Юрия Вербицкого нашли мертвым. На его теле были следы пыток.
- Луценко, к счастью, выжил, но попал в больницу с многочисленными травмами. Впоследствии он вместе с братом погибшего Вербицкого обращались в ЕСПЧ в 2014 – 2015 годах.
- В конце концов Европейский суд рассмотрел представление. Тогда впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушило права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток.