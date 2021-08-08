Как пояснила журналистка Ольга Худецкая, продлить им меру пресечения не смогли, потому что судьи Белоцерковского суда "решили дружно сходить в отпуск".

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Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения.

Чуда пока не произошло, оба вышли,

– написала она.

В то же время Мысливому объявили новое подозрение. Дело в том, что следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления.

Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но затем в заседании объявили перерыв до 10:00 утра.

Обратите внимание! В апреле 2021 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова. Именно его считают одним из похитителей Луценко и причастным к убийству Вербицкого.

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