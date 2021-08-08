Як пояснила журналістка Ольга Худецька, продовжити їм запобіжний захід не змогли, бо судді Білоцерківського суду "вирішили дружно сходити у відпустку".

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Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу.

Чуда поки не сталося, обидва вийшли,

– написала вона.

Водночас Мисливому оголосили нову підозру. Річ у тім, що слідство отримало інформацію про те, що він може бути не лише виконавцем, а й організатором злочину.

Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.

Зверніть увагу! У квітні 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова. Саме його вважають одним із викрадачів Луценка та причетним до вбивства Вербицького.

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