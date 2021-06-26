По их мнению, 22,5 года тюрьмы – недостаточно серьезное наказание за такое убийство.

Важно Экс-полицейского Дерека Шовина осудили более чем на 22 года за убийство Джорджа Флойда

Что говорят родные о наказании

Один из братьев Флойда, Родни Флойд, назвал приговор "пощечиной". Он говорит, что семья надеялась на пожизненное заключение для Дерека Шовина.

Мы были готовы к пожизненному заключению, чтобы не видеть его в нашей жизни. Это причиняет мне смертельную боль,

– сказал брат убитого.

Еще один брат, Терренс Флойд, сказал, что он "немного подозрительно относился к приговору", пока ему не приснился сон, в котором появился его отец. Тот призвал продолжать делать то, что делает Терренс, и тогда они "останутся сильными".

Сестра убитого и основательница Мемориального фонда Джорджа Флойда, Бриджит Флойд, сказала, что этот приговор "показывает, что к вопросам жестокости полиции, наконец, относятся серьезно".

Нам предстоит пройти долгий путь и внести множество изменений, прежде чем темнокожие люди наконец-то почувствуют, что правоохранительные органы этой страны ведут себя с ними справедливо и гуманно,

– заявила Бриджит.

Племянник Брэндон Уильямс сказал, что приговор недостаточно суров. Он подчеркнул, что убийство Флойда было слишком жестоким.

Обратите внимание! Сторона обвинения просила 30 лет лишения свободы для бывшего полицейского Дерека Шовина.

Добавим, если при отбывании наказания Шовин проявит себя образцово, то его могут освободить досрочно по истечении двух третей срока, то есть примерно через 15 лет.

Убийство Джорджа Флойда: главное