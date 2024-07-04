В частности, в Службе по делам детей и семьи КГГА отметили, что информация, опубликована уполномоченным Верховной Рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и пока не подтверждается конкретными фактами.

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Действительно ли выезжали дети-сироты из Киева с начала войны

В службе отметили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, когда большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей. В частности тех, которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации.

К большому сожалению, ни в феврале, ни в начале марта 2022 года не существовало порядков и механизмов эвакуации детей! Ни Министерство социальной политики, ни Национальная сервисная служба, ни Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот!

– отметили в службе.

В КГГА отметили, что в начале полномасштабного вторжения около 1 500 детей-сирот были успешно эвакуированы в безопасное место благодаря усилиям Службы по делам детей и семьи в сотрудничестве с местными властями. Среди эвакуированных 67 детей из киевских центров социально-психологической реабилитации были переселены в Германию, 30 детей остаются в эвакуации до сих пор. Остальные дети были устроены в семейные формы воспитания.

"Местными властями без помощи любого государственного органа и без поддержки ни одного чиновника центрального уровня проведены переговоры с Правительством Германии и найдена возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн – Вестфалия", – говорится в сообщении.

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В Службе по делам детей и семьи отметили, что воспитанники центров социально-психологической реабилитации детей не могли быть эвакуированы в составе группы без профессионального сопровождения. Именно поэтому была сформирована группа сопровождающих лиц (психологи, воспитатели, социальные работники, помощники воспитателей, медики), которые имели опыт работы в детских коллективах и имели желание и навыки для сопровождения группы детей в эвакуацию.

Стоит отметить, что вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и продолжает находиться на личном контроле мэра города Вупперталь и Киевского городского головы.

Вопрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека "где дети?" звучит от чиновника такого уровня абсолютно непрофессионально, ведь во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена беспрепятственно предоставлена информация о всех без исключения детей, которые находились или продолжают находиться в эвакуации!

– сказали в службе.

Кроме того, в Службе по делам детей и семьи отметили, что представители учреждения, которая приняла наших детей, "крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к правительству Германии, что более 2 лет содержит наших детей!".

"Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", – констатировали в службе КГГА.

Ранее Киевская городская прокуратура открыла производство по факту о возможном незаконном выезде за границу киевских чиновников в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.