Зокрема, у Службі у справах дітей та сім'ї КМДА наголосили, що інформація, опублікована уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і поки що не підтверджується конкретними фактами.

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Чи дійсно виїжджали діти-сироти з Києва з початку війни

У службі наголосили, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, коли більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, перед столицею постало завдання швидко ухвалити рішення про порятунок та евакуацію дітей. Зокрема тих, які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації.

На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей! Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні Офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт!

– зазначили у службі.

У КМДА зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення близько 1 500 дітей-сиріт були успішно евакуйовані в безпечне місце завдяки зусиллям Служби у справах дітей та сім'ї у співпраці з місцевою владою. Серед евакуйованих 67 дітей з київських центрів соціально-психологічної реабілітації були переселені до Німеччини, 30 дітей залишаються в евакуації і досі. Решта дітей були влаштовані в сімейні форми виховання.

"Місцевою владою без допомоги будь-якого державного органу та без підтримки жодного посадовця центрального рівня проведено переговори з Урядом Німеччини та винайдено можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія", – мовиться у повідомленні.

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У Службі у справах дітей та сім'ї наголосили, що вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей не могли бути евакуйовані у складі групи без професійного супроводу. Саме тому була сформована група супроводжувальних осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію.

Варто зазначити, що питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало та продовжує перебувати на особистому контролі мера міста Вупперталь та Київського міського голови.

Питання Уповноваженого Верховної ради з прав людини "де діти?" звучить від посадовця такого рівня абсолютно непрофесійно, адже під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена безперешкодно надана інформація про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації!

– сказали у службі.

Окрім того, в Службі у справах дітей та сім’ї зауважили, що представники установи, яка прийняла наших дітей, "вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей!".

"Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – констатували у службі КМДА.

Раніше Київська міська прокуратура відкрила провадження за фактом про можливий незаконний виїзд за кордон київських чиновників у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.