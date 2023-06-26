Российские СМИ сообщают о курьезной стычке между россиянами вблизи Владивостока.

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Бони и Клайд по-русски: подробности курьезной междоусобия во Владивостоке

В поселке Трудовое в 30 километрах от Владивостока в садовом некоммерческом обществе "расследовали" хищение электроэнергии. Все началось с того, что там экскаватор выкопал кабель, разозливший одного из местных жителей. Тогда он выбежал на улицу с самодельным огнеметом и поджег из него соседа Эдуарда, пытавшегося отобрать оружие. Сосед запылал от головы до ног. Неравнодушные люди сбили с него пламя и стащили одежду, после чего отпаивали водой.

Однако бунтарь против кабеля после этого не успокоился: подошел со спины к главе садового общества Нины и пробил ей насквозь шею стрелой из ружья для подводной охоты.

После этого нападавший скрылся в своем доме, и его жена принялась держать оборону. Женщина заливала газом всех, кто хотел добраться до мужа.

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Среди раненых – сам нападающий

Пострадавших госпитализировали в больницу: руководители общества сделали операцию, а парень с ожогами в тяжелом состоянии – огнем поражено 60% тела.

Скрутить горе-супругов таки удалось. А сам нападающий получил ожоги, поэтому его доставили в больницу. Российская полиция открыла дело о покушении на убийство.