В Офисе генпрокурора объясняли, что вражеские сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных. Затем морские млекопитающих находят мертвыми на побережьях.

Заметьте Военные корабли России стали причиной гибели дельфинов и некоторых рыб в Черном море

Что известно о гибели дельфинов

В одном из российских телеграм-каналов написали, что нашли двое погибших дельфинов на побережье у Севастополя.

На берегу в Казачьей бухте лежат два трупа дельфинов. Один из них – малыш,

– заявили в телеграм-канале.



Россияне убивают дельфинов / Фото из вражеских телеграм-каналов



оккупанты убивают млекопитающих в Черном море / Фото из вражеских телеграм-каналов

Что известно об экоциде в Черном море

Еще в сентябре 2022 года Офис генпрокурора начал расследовать экоцид – массовую гибель дельфинов в Черном море из-за вооруженной агрессии России. Для этого по инициативе прокураторы провели осмотры и вскрытия дельфинов и морских свиней, найденных мертвыми на побережьях.

Тогда образцы планировали отправить для исследования в Падуанский университет в Италии и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверский университет в Германии.

В январе 2023 года руководитель национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области Иван Русев рассказал ВВС, что обычно за год он обнаруживал 3 – 4 мертвых дельфинов вдоль 44-километровой береговой линии парка. Теперь им оставили доступ только к 5 километрам побережья и там с 24 февраля 2022 года ученый уже обнаружил 35 мертвых морских млекопитающих.

Кроме того, по данным от коллег из других черноморских стран, кроме России и Грузии, а также оккупированного Юга Украины, на берег моря выбросило ориентировочно 2 500 мертвых дельфинов. Это только к маю 2022 года.

Более того, Русев объяснил, что большинство мертвых дельфинов обычно остаются на дне моря. Так что реальная цифра погибших животных может быть в разы больше.