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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российская художница пожаловалась на похищение и пытки в оккупированном Донецке

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Российскую художницу и ее друга избили "спасая" от украинских военных
Российскую художницу и ее друга избили "спасая" от украинских военных / Фото из открытых источников

Художница Екатерина Ненашева рассказала, как люди одетые в военную форму подвергли пыткам её саму и её друга на территории оккупированного Донецка.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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Художница рассказала, что инцидент произошел в мае, когда девушка поехала в Донецкую область, где раньше жили ее родственники. В центре Донецка к ней с другом подошли люди в форме полицейских с фотографией Екатерины в руках. Молодых людей доставили в участок и провели допрос. После этого мужчины в масках надели им на голову черные мешки и наручники, посадили в грузовик и увезли в неизвестном направлении угрожая убийством и изнасилованием.

По словам девушки в "кабинетах" их ждали пьяные мужчины, которые называли себя контрразведчиками. Молодых людей били руками, ногами и предметами, которые попадались под руки, утверждает Ненашева.

Художница вспоминает, что для запугивания мужчины применяли огнестрельное оружие прижимая его к виску и щеки девушки.

Екатерина пишет, что избиение продолжались всю ночь. Утром она увидела своего друга.

Когда он вернулся, я зарыдала. Это был не он – его лицо под разного рода подтеками и синяками абсолютно изменило форму, вся одежда была грязной, кроссовки истоптаны.,
– пишет девушка.

Она отметила, что впоследствии избиения снова продолжились и продолжались в течение восьми часов. Позже оказалось, что таким образом их спасали от украинских военных, которые хотели их убить. При этом люди в военной форме утверждали, что друг Ненашевой и является ее убийцей, именно поэтому они избили его.

Художница пишет, что после инцидента у нее с другом развилось посттравматическое стрессовое расстройство и сейчас они посещают психотерапевта.

 

Теги: Новости Украины Новости России Похищение Пытки Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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