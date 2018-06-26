Російська художниця пожалілася на викрадення та катування в окупованому Донецьку

Художниця Катерина Ненашева розповіла, як люди одягнені у військову форму піддали катуванням її саму та її друга на території окупованого Донецька.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Художниця розповіла, що інцидент трапився у травні, коли дівчина поїхала на Донеччину, де раніше жили її родичі. У центрі Донецька до неї з другому підійшли люди у формі поліцейських з фотографією Катерини в руках. Молодих людей доправили до відділку та провели допит. Після цього чоловіки у масках наділи їм на голову чорні мішки та кайданки, посадили у вантажівку та повезли в невідомому напрямку погрожуючи вбивством та зґвалтуванням.

За словами дівчини у "кабінетах" їх чекали п'яні чоловіки, які називали себе контррозвідниками. Молодих людей били руками, ногами та предметами, що траплялися під руки, стверджує Ненашева.

Художниця згадує, що для залякування чоловіки застосовували вогнепальну зброю притуляючи її до скроні та щоки дівчини.

Катерина пише, що побиття продовжувалися всю ніч. Зранку вона побачила свого друга.

Коли він повернувся, я заридала. Це був не він – його обличчя від синців та зсадин змінило форму, весь одяг був брудним, а кросівки витоптані,

– пише дівчина.

Вона зазначила, що згодом побиття знову продовжилися і тривали протягом восьми годин. Пізніше виявилося, що таким чином їх рятували від українських військових, які хотіли їх вбити. При цьому люди в військовій формі стверджували, що друг Ненашевої і є її вбивцею, саме тому вони побили його.

Художниця пише, що після інциденту у неї з другом розвинувся посттравматичний стресовий розлад і зараз вони відвідують психотерапевта.