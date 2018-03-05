Российские спецслужбы перевозят наркотики в Европу уже много лет, – СМИ

Скандал с наркотиками в российском посольстве в Аргентине – лишь один из известных случаев того, как спецслужбы РФ годами занимаются контрабандой запрещенных веществ в Европу.

Об этом пишет Huffington Post Deutschland.

Речь идет о совместной спецоперации правоохранителей Аргентины и России, во время которой было обнаружено 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина на сумму в 50 миллионов евро. Преступники спрятали наркотики в одном из зданий, принадлежащих посольству РФ в Аргентине еще в начале 2017 года. После того, как на след наркотиков вышла аргентинская полиция, кокаин был подменен на муку, а в чемоданы спрятан GPS-маячок, напоминает издание.

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Американские следователи не могли поверить своим глазам, (...) когда почти через год этот "кокаин" был загружен в самолет, принадлежащий доверенному лицу Путина, главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. После прибытия груза в Москву подключилась местная полиция и задержала трех мужчин, параллельно органы безопасности Аргентины взяли под стражу двух подозреваемых.

– говорится в статье.

Однако, этот груз был не первым, отмечает аргентинская La Naciоn. Так, в 2012 и 2015 годах в Европу из российского посольства было отправлено три аналогичных кокаиновых груза под "дипломатическим прикрытием".

По мнению лидера российской оппозиции Алексея Навального, этот скандал имеет такой размах, что "в отставку должно уйти все руководство МИД и спецслужб". Как утверждает оппозиционный политик, имеется в виду постоянная контрабанда наркотиков в Россию через дипломатические каналы, которая была бы невозможной без посредничества дипломатов и спецслужб.

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