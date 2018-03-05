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Російські спецслужби перевозять наркотики в Європу вже багато років, – ЗМІ

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Наркобагаж з Аргентини: російські дипломати та спецслужби
Наркобагаж з Аргентини: російські дипломати та спецслужби "прикривають" контрабанду наркотиків уже багато років / Pinterest

Скандал із наркотиками у російському посольстві в Аргентині – лише один із відомих випадків того, як спецслужби РФ роками займаються контрабандою заборонених речовин в Європу.

Про це пише Huffington Post Deutschland.

Йдеться про спільну спецоперацію правоохоронців Аргентини та Росії, під час якої було виявлено 12 валіз із майже 400 кілограмами кокаїну на суму у 50 мільйонів євро. Злочинці заховали наркотики в одній із будівель, що належить посольству РФ в Аргентині ще початку 2017 року. Після того, як на слід наркотиків вийшла аргентинська поліція, кокаїн був підмінений на борошно, а у валізи захований GPS-маячок, нагадує видання.

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Південноамериканські слідчі не могли повірити своїм очам, (...) коли майже через рік цей "кокаїн" був завантажений у літак, що належить довіреній особі Путіна, голові Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву. Після прибуття вантажу в Москву підключилася місцева поліція і затримала трьох чоловіків, паралельно органи безпеки Аргентини взяли під варту двох підозрюваних.
– йдеться у статті.

Однак, цей вантаж був не першим, зазначає аргентинська La Naciоn. Так, у 2012 і 2015 роках в Європу з російського посольства було відправлено три аналогічних кокаїнових вантажі під "дипломатичним прикриттям".

На думку лідера російської опозиції Олексія Навального, цей скандал має такий розмах, що "у відставку має піти все керівництво МЗС та спецслужб". Як стверджує опозиційний політик, мається на увазі постійна контрабанда наркотиків в Росію через дипломатичні канали, яка була б неможливою без посередництва дипломатів і спецслужб.

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Теги: Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Поліція Наркотики контрабанда Аргентина
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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