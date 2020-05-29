Руководителя винницкой полиции отстранили от исполнения обязанностей: причина
Руководство Нацполиции приняло решение отстранить Юрия Педоса от исполнения обязанностей начальника винницкой полиции. Вместе с Педосом отстранили и его заместителя.
Причиной увольнений в МВД назвали "грубые недостатки и просчеты". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", – говорится в сообщении.
Обратите внимание! По данным источника "Украинской правды", часть из тех, кто устроил перестрелку в Броварах – местные, часть – из Винницкой области.
Заметим, что Юрия Педоса ранее уже отстраняли от выполнения обязанностей. Произошло это в июне 2019 года по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений активисту Комарницкому сотрудником местной полиции.
Советник Министра МВД Зорян Шкиряк в комментариях под своим постом не исключает связь увольнения со стрельбой в Броварах.
Пост Зоряна Шкиряка / Скриншот фейсбук-страницы
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Глава МВД доложил Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Аваков добавил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
Стрельба в Броварах: главное
- 29 мая во Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В ней приняли участие около 100 человек.
- Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация продолжается. На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
- По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
- Журналист Дмитрий Гнап убежден, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.