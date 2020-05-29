Руководителя винницкой полиции отстранили от исполнения обязанностей: причина

Руководство Нацполиции приняло решение отстранить Юрия Педоса от исполнения обязанностей начальника винницкой полиции. Вместе с Педосом отстранили и его заместителя.

Причиной увольнений в МВД назвали "грубые недостатки и просчеты". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! По данным источника "Украинской правды", часть из тех, кто устроил перестрелку в Броварах – местные, часть – из Винницкой области.

Заметим, что Юрия Педоса ранее уже отстраняли от выполнения обязанностей. Произошло это в июне 2019 года по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений активисту Комарницкому сотрудником местной полиции.

Советник Министра МВД Зорян Шкиряк в комментариях под своим постом не исключает связь увольнения со стрельбой в Броварах.



Пост Зоряна Шкиряка / Скриншот фейсбук-страницы

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Глава МВД доложил Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Аваков добавил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

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