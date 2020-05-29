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Руководителя винницкой полиции отстранили от исполнения обязанностей: причина

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Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей
Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей / Нацполиция Украины

Руководство Нацполиции приняло решение отстранить Юрия Педоса от исполнения обязанностей начальника винницкой полиции. Вместе с Педосом отстранили и его заместителя.

Причиной увольнений в МВД назвали "грубые недостатки и просчеты". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Важно Мэр Броваров назвал вероятные причины утренней перестрелки в городе

"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! По данным источника "Украинской правды", часть из тех, кто устроил перестрелку в Броварах – местные, часть – из Винницкой области.

Заметим, что Юрия Педоса ранее уже отстраняли от выполнения обязанностей. Произошло это в июне 2019 года по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений активисту Комарницкому сотрудником местной полиции.

Советник Министра МВД Зорян Шкиряк в комментариях под своим постом не исключает связь увольнения со стрельбой в Броварах.

Пост Зоряна Шкиряка
Пост Зоряна Шкиряка / Скриншот фейсбук-страницы

Актуально Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой на события в Кагарлыке и стрельбу в Броварах

Глава МВД доложил Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Аваков добавил, что один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Стрельба в Броварах: главное

  • 29 мая во Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. В ней приняли участие около 100 человек.
  • Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация продолжается. На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
  • По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
  • Журналист Дмитрий Гнап убежден, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.
Автор: Алена Захарова
Теги: Министерство внутренних дел Стрельба Новости Киева Полиция Стрельба в Броварах Новости Украины Винница
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