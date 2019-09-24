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      С крыши винницкого торгового центра упал человек и разбился на смерть

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      В Виннице разбился мужчина, упав с крыши ТЦ
      В Виннице разбился мужчина, упав с крыши ТЦ / unsplash.com

      57-летний погибший работал на высоте, выполняя строительные работы. Пока неизвестно, почему мужчина упал и проходил ли он инструктаж по технике безопасности.

      Строитель скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Об этом сообщили в полиции винницкой области.

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      Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины, в частности, на каких основаниях он работал на территории торгового центра. Также будут изучать, кто отвечал за соблюдение правил личной безопасности рабочих.

      Сайт 20 минут Винница пишет, что происшествие случилось на территории торгового центра "Мегамолл", на крыше которого достраивают новые торговые площади. Но по предварительным данным, он упал не там, где идет ремонт.

      blog_ava
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      Теги: Винница Убийство Строительство Криминал
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