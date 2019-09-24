С крыши винницкого торгового центра упал человек и разбился на смерть

57-летний погибший работал на высоте, выполняя строительные работы. Пока неизвестно, почему мужчина упал и проходил ли он инструктаж по технике безопасности.

Строитель скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Об этом сообщили в полиции винницкой области.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины, в частности, на каких основаниях он работал на территории торгового центра. Также будут изучать, кто отвечал за соблюдение правил личной безопасности рабочих.

Сайт 20 минут Винница пишет, что происшествие случилось на территории торгового центра "Мегамолл", на крыше которого достраивают новые торговые площади. Но по предварительным данным, он упал не там, где идет ремонт.