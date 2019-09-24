З даху вінницького торгового центру впав чоловік і розбився на смерть

57-річний загиблий працював на висоті, виконуючи будівельні роботи. Наразі невідомо, чому чоловік впав та чи проходив він інструктаж із техніки безпеки.

Будівельник помер на місці події ще до приїзду медиків. Про це повідомили у поліції вінницької області.

Дивіться також: Смертельна пожежа в "Токіо Стар": ще одному працівнику повідомили про підозру

Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі чоловіка, зокрема, на яких підставах він працював на території торгового центру. Також вивчатимуть, хто відповідав за дотримання правил особистої безпеки робітників.

Сайт 20 хвилин Вінниця пише, що подія трапилася на території торгового центру "Мегамолл", на даху якого добудовують нові торгові площі. Але за попередніми даними, він впав не там, де триває ремонт.