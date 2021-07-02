Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась изготовлением и оптовой продажей психотропных веществ.
Читайте также 5 миллионов гривен ежемесячного оборота: на Львовщине разоблачили масштабный наркобизнес
Через телеграм массово сбывали наркотики
Участники преступной схемы большими партиями продавали наркотики владельцам специализированных телеграм-каналов для дальнейшего розничного сбыта.
По предварительным данным следствия, наркобизнес организовали 4 жителей Киева и Житомирской области. Для изготовления психотропных веществ злоумышленники обустроили нарколабораторию в одном из поселков на территории Емильчинской ОТО. Дельцы также установили видеокамеры и датчики движения, чтобы круглосуточно следить за помещением.
Компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через интернет, а также места торговли химическими соединениями.
Ежемесячно злоумышленники сбывали амфетамина на сумму до 5 миллионов гривен.
Результаты обысков
Во время обысков в нарколаборатории, а также по месту жительства и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили:
- почти 15 литров полуфабриката амфетамина и фенилнитропропилена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);
- большое количество химических веществ и прекурсоров для синтеза психотропных веществ;
- лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;
- систему видеонаблюдения и средства связи;
- черновые записи.
Правоохранители открыли производство
После разоблачения злоумышленников правоохранители начали уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.
Разоблачили дельцов, которые сбывали через телеграм наркотики: Фото СБУ